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广西昭平县人大常委会主任吴海初被调查

广西昭平县人大常委会主任吴海初被调查
2018年06月22日 20:15 中国经济网
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　　原标题：广西昭平县人大常委会主任吴海初接受审查调查

　　经济日报-中国经济网贺州6月22日讯 据广西贺州市纪委监委消息：贺州市昭平县人大常委会主任、党组书记吴海初涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：刘德宾 SN222

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