原标题：三亚回应“市长不理旧账”：依法处理

中青在线海口6月22日电（中国青年报·中青在线记者 任明超）针对日前反映海南省三亚市市长“新官不理旧账，干预司法，致企业濒临破产”的网帖，中共三亚市委宣传部官方发布平台“三亚发布”6月21日晚公开回应：三亚市人民政府将依法处理涉企民事纠纷。

6月20日，微信公众号“火眼观察”发布题为《向中央实名举报|三亚市市长新官不理旧账，干预司法，致企业濒临破产》的文章，并引发一定转发、评论。该文介绍，2010年，沈煤公司与三亚市政府签订协议，合作进行半岭温泉旅游度假区土地一级开发。从2010年5月至2014年12月，国企辽宁省沈阳煤业集团投入巨资，4年时间沈煤公司累计投资30多亿元。合作项目完成后可出让建设用地4000多亩，如果政府以市场公开交易方式出让土地，预计政府直接收益可达210多亿元。

该文称，2015年三亚市政府一纸公文，在沈煤公司强烈反对下，单方面违约解除合同。企业无奈之下提起诉讼，依法维权。历时3年多的项目仲裁案，部分裁决终于裁定，一方面认定了政府解除合同的违约事实，另一方面裁决三亚市政府在裁决生效之日起10日内向企业返还项目投资开发成本15亿多元。裁决生效后，三亚市政府不主动履行裁决，在企业多次恳请下，政府要求企业写承诺书放弃对政府因逾期支付的违约责任，才勉强支付了企业5亿元，剩余款项10亿多元及逾期履行的罚息，至今未履行，也未对下一步支付做出任何说法。企业申请法院强制执行3个多月，仍然无果。

文章中反映问题的企业认为，企业损失及仲裁延期支付的违约责任不应该由政府财政承担，更不应由企业承担，应该让不作为的政府领导个人承担。企业在文中指出，仲裁结果出具后，三亚市人民政府对企业的正常经营进行封锁和打压。并指派公安局到各大银行调查企业，导致不知内情的银行纷纷向企业进行信用询问，怀疑企业运营出现问题，要求企业提前还款，并欲对企业抵押资产进行拍卖，让企业陷入了更大的金融信任危机。与此同时，企业提交强制执行达3个月未有任何结果，而政府提交的不予执行申请却在法院未经核实的情况下迅速成功立案，竟然还要求三亚市中院的承办法官及分管院长定期向市领导汇报工作。

“三亚发布”回应网帖称，2018年1月，仲裁委就部分申请作出裁决后，三亚市政府虽对裁决不服，但本着维护企业权益和解决农民工工资问题，再次与三亚沈煤公司协调，并于2018年2月、5月两次返还其开发成本共计5亿元。

对于仲裁裁决，三亚市政府认为存在裁决事项不属于仲裁协议的范围和仲裁超裁金额巨大违背社会公共利益的情形。同时，三亚市政府认为三亚沈煤公司存在不按约定和法律规定进行招标、安置区等工程存在质量问题、施工与送审的图纸不符、不按约定移交项目资料等违约行为，以及虚报开发成本等严重问题。在三亚沈煤公司就仲裁裁决结果向三亚市中级人民法院申请强制执行后，三亚市政府为防止巨额国有资产流失，维护社会公共利益，依法向三亚中院申请不予执行仲裁裁决。2018年6月20日，三亚市政府依法向海口市中级人民法院申请撤销仲裁裁决，海口中院已立案受理。

三亚市政府称：“将积极应诉，在法律框架内严格依法处置相关问题，并尊重法院生效裁判结果，既保证企业合法权益，也保证国有资产不流失。”

责任编辑：余鹏飞