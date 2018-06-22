原标题：意外惊喜：美国防长也加入我方“战略忽悠局”了？

近日，在美国海军战争学院（US Naval War College）的毕业典礼上，有“疯狗”之称的美国国防部长马蒂斯，居然对咱们中国做出了一番非常奇怪地描述……

他是这么说的：中国其实早就在谋划着要改写现行的国际秩序了，而中国历史上的明朝，则是中国人一直打算仿效的榜样，只不过今天的中国会用更强硬的做法要求其他国家成为中国的“朝贡国”，向北京磕头…。。

同时，马蒂斯还列举了诸如“一带一路”和所谓的“南海军事化”的问题来佐证了自己的观点。（详见下面这段视频）

不过，由于马蒂斯在这场毕业典礼上的讲话中主要“喷”的还是俄罗斯，中国仅仅是次要部分，所以美国媒体也就没怎么关注他说中国的部分，而咱中国人也就没怎么关注到此事。

可有趣的是，不等咱中国人反驳，美国不少研究中国历史的学者倒是先主动站出来批判了一番马蒂斯。

美国《华盛顿邮报》在一篇最新的报道中就引述了这些美国学者的观点：其中有学者认为马蒂斯这种拿复杂历史问题和今日的中国进行对比是不严谨和不负责任的，可能还会导致美国决策层出现误判；还有学者认为马蒂斯并不了解中国明朝的历史，特别是明朝其实并没有一个真正成体系的外交模式，所以他想用历史警告今天的人们提防中国的做法只会事倍功半……

▲截图来自华盛顿邮报的报道

还有学者干脆认为，马蒂斯拿今天的中国和历史上的中国进行对比的做法，会令美国落入中国的历史话语“陷阱”，等于是间接认可了中国人对其5000年历史的叙述。

另外，有学者还调侃马蒂斯说：照这么说，中国政府下一步应该是征召一批宦官下西洋咯？

总之一句话，就是这些学者认为你马蒂斯“喷”中国可以，但别胡乱拿历史举例，因为“历史总比政客想象的要复杂得多”。

然而，这已经不是马蒂斯第一次对外宣称中国“想恢复明朝时期的[朝贡体系]”了。比如去年2月和3月他就曾经在日本和美国抛出过一模一样的观点。

可耿直哥觉得咱中国人倒没必要对马蒂斯的这种见识过多计较。因为这位历史文盲对外不断宣称中国要效仿明朝搞[朝贡体系]的做法，某种程度上讲还真对我们的外部形象有利呢……

为啥这么说呢？原来，在2016年的时候，有来自新加坡国立大学“李光耀公共政策学院”的邝云峰教授（曾在牛津大学和哈佛大学等世界名校任职）做了一个中国明清时代的“封建朝贡体系”和今日美国维护其世界霸权的“新朝贡体系”（见美日、美韩关系）的对比，结果发现了很多有趣的信息…。。

比如，中国明清时代的“朝贡体系”完全就是在给“朝贡国”各种倒贴钱，而美国的“新朝贡体系”则是“稳赚不赔”的。

又比如明清时代的中国与周边国家建立这种“朝贡”关系的根本目的，是想把中国的“文明”传播到这些国家，从而一方面维持当时中国周边地区的和平稳定，另一方面巩固和加强封建帝王们的统治合法性。

可美国的“新朝贡体系”却是以建立世界霸权为目的的，所以除了意识形态的东西，美国还将自己的军事力量和经济扩张也都延伸和植入到了跨越全球的“朝贡国”身上。

那么如此看来，对于别国来说，相比起美国这套为维护自己的世界霸权而充满侵略性的“新朝贡体系”，这中国明清时期的“朝贡体系”完全就是一个温和、人畜无害，甚至还赔本赚吆喝的大好事啊……

所以，咱还对马蒂斯说的什么中国要效仿明清的“朝贡体系”的话激动个啥，而且我国“战略忽悠局”能多了这么一位不遗余力对外“忽悠”的同志，我们应该鼓掌才对啊~

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耿直哥

环球时报新媒体部编辑

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责任编辑：刘德宾 SN222