刘立根被任命为中国人民解放军军事法院院长

原标题：（受权发布）全国人民代表大会常务委员会任免名单
新华社北京6月22日电全国人民代表大会常务委员会任免名单
（2018年6月22日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过）
免去刘季幸的中国人民解放军军事法院院长职务；
任命刘立根为中国人民解放军军事法院院长。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普又上时代封面 极具讽刺之意(图...
- 【 军事 】 出鞘：中国侦察舰如何盯梢美日印舰队
- 【 财经 】 潘石屹:有的行业赚不了多少钱 还挺烧...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 曝王菲录综艺走路一瘸一拐 原是腿坐麻
- 【 科技 】 人工智能新算法：可预测人死亡时间
- 【 教育 】 网曝吴磊高考总分456 英语单科成绩12...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有