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刘立根被任命为中国人民解放军军事法院院长

刘立根被任命为中国人民解放军军事法院院长
2018年06月22日 22:07 新华社
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　　原标题：（受权发布）全国人民代表大会常务委员会任免名单

　　新华社北京6月22日电全国人民代表大会常务委员会任免名单

　　（2018年6月22日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过）

　　免去刘季幸的中国人民解放军军事法院院长职务；

　　任命刘立根为中国人民解放军军事法院院长。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222

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