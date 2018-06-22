公安部领导层再换一人 从警生涯中这两业务占大半

原标题：公安部领导层再换一人

撰文 | 孟亚旭

今儿来说一下人事调整方面的事儿。

6月22日，国务院任免国家工作人员，有一个重要的人事调整，厦门市公安局局长林锐上调公安部，履新部长助理，王俭被免。

今年以来，公安部几经人事调整。

先是两位副部长外调，原常务副部长傅政华掌舵司法部，原副部长黄明调入应急管理部，后是王小洪被调整为常务副部长，并明确为正部长级。接着许甘露进京履新副部长，孙力军也成为新面孔。

一个细节是，现任或卸任公安部副部长中，有多人是从部长助理的位子上升任的。

“厦门最年轻的副市长”

先来说一下履新的林锐。

林锐是福建闽侯人，1967年8月生，毕业于中国人民警官大学科技系计算机及应用专业，本科学历。

他曾在福建省公安厅任职，担任过公共信息网络安全监察总队总队长、网络安全保卫总队总队长等。

2011年8月，林锐任泉州市副市长、市公安局局长，2年后调到厦门，任市长助理、市公安局局长。2015年5月晋升正厅，任厦门市副市长、市公安局局长。

值得一提的是，晋升为副市长后，他还是当时厦门最年轻的副市长。

到本次上调公安部之前，他在厦门工作近5年。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在厦门工作期间，林锐曾历经多重考验。

2016年9月，超强台风“莫兰蒂”在厦门翔安沿海登陆，全市狂风大作、大雨瓢泼，部分地区停水停电，多地出现地面积水、树木坍塌、人员被困。

当时厦门警方曾迅速启动防台防涝Ⅰ级应急响应，全局取消休假，担任总指挥的，就是林锐。

在林锐从警生涯中，与计算机和网络安全有关的业务占了大部分。

外界称，他担任泉州公安局局长期间，“打黑”和“打拐”的成效不小。到厦门任职后，他十分注重网络工作，其一项重要工作就是打击电信诈骗。

公安部部长助理

此番进京，林锐接替的是王俭。

2014年11月，王俭和孟庆丰、刘跃进共同被任命为公安部部长助理。

那次调整后不久（2015年6月），孟庆丰升任公安部副部长。据新京报2015年梳理，孟庆丰从公安部部长助理升任副部长仅用时7个月，“是现任的从所在部委部长助理升任副部长的人员中升迁最快的一个”。

2015年12月，刘跃进履新公安部反恐专员（副部长级）。

一个细节是，刘跃进，还曾是湄公河“10·5”案专案组组长，并因此入选2012年感动中国十大人物候选人，他履新公安部反恐专员时，是该部首次公开设置这个职位，在这之前，反恐都是包含在副部长分管的工作中。

再来看一下公安部部长助理这个岗位。

据南方都市报此前报道：

部长助理是我国政府职务序列名称之一，在国务院部分组成部委中有设置，如外交部、公安部、商务部、财政部、文化部等。部长助理的行政级别为正司局级，属于中央管理的干部，一般均为所在部委的党组成员，协助部长或副部长分管具体业务工作。

2009年1月，时任公安部部长助理的郑少东被“双规”，当年8月，时任部长助理的陈智敏（现任十三届全国政协社会和法制委员会副主任）、黄明（现任应急管理部党组书记、副部长）升任副部长。

之后，公安部部长助理空缺两年多。

一直到2011年9月，公安部任命了2位部长助理——该部反恐怖局局长李伟、警卫局局长刘彦平，两人均系武警少将警衔。

这是2009年8月以来该部首次任命部长助理。

工作2年后（2013年6月），李伟和刘彦平双双晋升副部长。

公安部的人事调整

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，自去年10月赵克志履新公安部部长以来，该部人事几经调整。

先是两位副部长外调，原常务副部长傅政华掌舵司法部，原副部长黄明调入应急管理部。后是王小洪被调整为常务副部长，并明确为正部长级，接着许甘露进京履新副部长，孙力军也成为新面孔。

另外，今年4月，公安部副部长孟宏伟不再担任党委委员。

公安部领导班子目前是“一正七副”，常务副部长王小洪和副部长许甘露也都曾在厦门市公安局工作过。

王小洪和林锐同为福建人，且王小洪还是林锐的前任。

王小洪早年长期在福建省公安系统工作，2011年9月至2013年8月任厦门市公安局局长，离开厦门后，王小洪赴河南任省厅一把手。

许甘露也是福建人，从厦门市公安干校毕业后就到了厦门市公安局，1988年8月至1993年2月任厦门市公安局副局长。

今年3月，时任河南省政法委书记的许甘露上调公安部，履新副部长。

一个细节是，许甘露和王小洪也是前后任，王小洪由河南赴京任职后，接替他担任河南省公安厅一把手的，便是许甘露。

责任编辑：余鹏飞