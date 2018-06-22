环球时报：美国要查效忠中国的“带路党”了？

原标题：美国要查效忠中国的“带路党”了？

发起这一话题的不是互联网上的活跃发言者，而是白邦瑞这样的学者和哈德逊研究所这样的在美国有些影响力的智库。

华盛顿的知名智库哈德逊研究所日前抛出一个报告，题为《中共对外干预活动：美国和其他民主国家该如何应对》。该报告攻击中共的统一战线，指责中共干预美国选举和竞选资金、破坏学术自由、培养乐于同中国合作的美国精英人士、影响美国智库、改变好莱坞和美国媒体的叙事、让华人社区为中共的目标服务，等等。

哈德逊研究所中国战略中心主任白邦瑞表示，报告提出了一个关键的概念，即“跟共产党跑的西方人”，认为那些人不仅可能会讲中国的好话，还可以帮助中国理解那些北京试图影响的辩论。

看来美国开始炒作“效忠中国”的“带路党”了，不同的是，发起这一话题的不是互联网上的活跃发言者，而是白邦瑞这样的学者和哈德逊研究所这样的在美国有些影响力的智库。

上述报告传递出的对中国的警惕已经在西方不新鲜了，但是它对“中国干涉”的描述更加夸张和系统，制造了更加抢眼的概念。它让我们进一步领教了一些西方精英一旦先入为主，再加上些意识形态的狂热和吸引眼球的私心，会走火入魔成什么样子。

相信绝大多数中国人一旦听说哈德逊研究所的这种报告，都会非常诧异，觉得报告所描述的中国“一点也不像”他们所了解的这个国家。

中国现在就要出手从思想和政治上影响甚至改造美国了？中国要输出意识形态，把红旗插遍全球？看来中国安全部门的确可能像美国媒体报道的那样，在几年前把美国在华情报网络给“一锅端了”，使得美国人对中国党和政府究竟在“想什么”已经一无所知了。

所有中国人都知道，中国的涉外政治注意力仍然集中在“防渗透”，而非“渗透西方”上。西方对中国社会的价值渗透至今来势汹汹，实话说，大多数中国人不认为我们现在有对西方实施“千里跃进大别山”式“价值反攻”的软实力，我们也没有必要花钱去西方搞一些虚假的“意识形态根据地”。

中国的确在试图影响一些西方人，但唯一目的是增进西方社会同中国的友好，减少西方舆论对中国的误解。这难道不是国际关系中光明正大的事情吗？请问哪个国家的对外交往不包含这一项使命，又有哪个国家的对外工作预算中没有这一项开支？

中国在美国等西方国家开孔子学院，模仿的就是德国的歌德学院和西班牙的塞万提斯学院等。中国方面资助了部分美国学者的研究，请问美国有多少基金会这些年在中国资助了多少个课题研究呢？即使一些中国人觉得应该规范这些资助，但中国舆论公开谴责那些资助了吗？

按照美国一些人的逻辑，上个世纪初美国用庚子赔款创办清华大学等，都该遭到中国人的声讨。此外中美今天的大部分文化交流都该被取缔，好莱坞影片应被禁止在中国上映，星巴克等亦应被定义成美国文化和价值观的隐性传播者。

中国体制内从未听说有过向世界其他国家“推广中国模式”的号召，维护世界文化和政治上的多样性是中国真实的外交原则之一。而美国国务卿蓬佩奥几天前还在宣扬要向非洲推广西方模式。更奇葩的是，美国能让蓬佩奥的宣示和对“跟共产党跑的西方人”的声讨同时在那个国家里成为“主流声音”，而一点也不感觉它们是矛盾的。

美国国务卿蓬佩奥

现在与一些美国精英已经到了不可辩论的程度，他们自负、傲慢、冲动，且政治挂帅，美国利益优先的观念其实和特朗普总统一样严重。他们对中国的描述越来越标签化，与常识形成肆无忌惮的冲突。

（本文系《环球时报》今日社评，原标题： “跟共产党跑的西方人”，美国式扣帽子）

责任编辑：桂强