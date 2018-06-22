人大常委会委员:某县落选百强 第1个处理统计局长

原标题：全国人大常委会委员谈统计造假：某县落选百强县 第一个处理的是统计局长

新京报快讯（记者王姝）22日，全国人大常委会分组审议统计法执法检查报告时，如何根治统计造假，成为热议焦点，部分全国人大常委会委员认为，数据造假是当前统计工作中最大的问题。还有的全国人大常委会委员举例称，某县落选百强县之后，第一个处理的就是统计局局长。

“现在统计工作中最大的问题，我个人感觉是数字作假”，全国人大常委会委员鲁培军说，“我在海关工作期间，曾经就碰到过这个问题。根据有关规定，我国进出口贸易的统计是由海关负责，也就是说海关统计是国家的贸易统计。前些年，有的地方为了完成所谓的外贸指标，或者说为了使本地区的进出口贸易在全国有一个好的排位，出台政府补贴，激励进出口。这个做法的初衷也许是好的，但在实际工作中被一些不法商人用歪了。有的采用高报价格，或者以高价值的黄金珠宝为‘道具’频繁进出等手法，把进出口贸易的数字搞上去。问题是，这些做法、这些手法有的地方政府是知情的，尽管没有真正的进出口，但因为贸易数据上去了，政府补贴照给，实际上是默认了这种虚假贸易。国际贸易是有国际比较的，中国的出口就是外国的进口，有的地方虚假出口，外国没有实际进口，国际比较就对不上号。为此，我国进出口贸易统计的真实性还曾遭受外界的质疑”。

“现在统计中的最大问题就是统计数据失真，数据不可靠，数据不可信”，全国人大常委会委员尹中卿也表示，“从一些地方看，最主要的就是GDP数据造假，一个是投资数据造假，有的地方投资总规模超过了GDP总量，很多投资数据造假甚至达到几十倍、上百倍。另一个主要是企业数据造假，尽管国家统计局与企业实行联网，但是有的政府在源头上让企业造假，从销售规模到营业额，更别说农业农村的一些数据本身就是含糊的。”

尹中卿表示，“前些年的体制实际上是鼓励‘数字出干部’，最终的结果必然就是‘干部出数字’。目前，统计数据失真是统计法执行中最严重的问题。这次执法检查中针对辽宁、内蒙古、天津滨海新区三个地方统计数据挤压水分，实际上水分是普遍存在的。在这种情况下，造成漏报、瞒报、虚报、误报、重报、迟报，既有客观原因，但更多的还是由主观因素造成的。”

全国人大常委会委员矫勇建议，要认真研究统计造假的原因，“比如正确政绩观的问题。我前些年碰到一种现象，过去每年国家排百强县，就碰到过这样一个现象，某一个县从百强县名单中没有了，处理的第一个人就是统计局长。另外，现在我们国家的考核特别多，各级党委政府都围着考核的指挥棒转。任何一项任务、任何一项政策落实只要有考核，大家就围绕着考核的指挥棒转。造假的问题就出现了。比如扶贫攻坚，昨天审计报告中就提出来，把没有脱贫的数字纳入到脱贫里面去，这就是数字造假。因此，在从严考核的过程当中，要对统计造假、数据造假的行为进行更严格的处罚，杜绝这种现象。”

责任编辑：桂强