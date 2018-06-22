原标题：9名全国人大委员建议：个税增加赡养老人专项扣除

新京报快讯（记者王姝）本次个税法修改，拟新增子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等5项专项附加扣除。对此，22日，全国人大常委会分组审议个税法修正案草案时，全国人大常委会副委员长陈竺和朱明春、徐绍史、徐如俊、熊群力、张苏军、哈尼巴提•沙布开、卫小春、吕薇、韩晓武等9名全国人大常委会委员都建议，个税还应该增加赡养老人专项扣除。

“在（草案）第6条专项附加扣除当中，我赞成加上‘老人赡养’”，陈竺说。

朱明春建议，专项附加扣除再增加两项：一个是赡养老人的支出，一个是婴幼儿照顾的支出，“这两项都非常贴合现在的实际情况。提倡尊老爱幼，这是中国的传统美德，现在抚养比在迅速提高，几个年轻人对着上面一堆老人，这个情况不加以考虑是不合适的。还有婴幼儿的情况也是如此，我国人口结构已经很不合理，现在已经放开二胎了，估计可预见的是将来还要鼓励生育，个税法不考虑到对婴幼儿的照顾，这也是不合理的”。

“建议增加赡养老人，或者叫孝老敬老专项扣除”，徐如俊说，子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款等专项扣除，主要是考虑到个人负担的差异性，符合个人所得税的基本原理，有利于税制公平。“增加孝老敬老这个专项扣除，则可以体现税制的利益导向。现在一对夫妇面对四个老人，当然现在许多老人不需要子女在经济上赡养，更多的是需要子女在精神上的孝敬。正因为这样，不少人以工作忙、时间少、负担重等理由，把孝老敬老放到了一边。如果这次增加一份专项附加扣除，我觉得就是多了一份不能推托的义务和责任。增加这个专项扣除不一定花多少钱，但对于弘扬孝老敬老传统美德，所能起到的导向作用可能是很大的”。

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