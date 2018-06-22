人大常委会委员:个税专项扣除要防止新的不公平

原标题：全国人大常委会委员追问：孩子上钢琴班该不该纳入到个税专项扣除？

新京报快讯（记者王姝）本次个税法修改，拟新增子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等5项专项附加扣除。22日，全国人大常委会分组审议个税法修正案草案时，全国人大常委会副委员长丁仲礼和全国人大常委会委员杨震、欧阳昌琼都追问：专项扣除到底该怎么扣？

丁仲礼表示，草案及说明没有明确的是子女教育、继续教育，到底能扣除什么方面的支出内容？“比如，学前教育对许多年轻的家庭来说是非常重的负担，但牵扯到不同的幼儿园有不同收费标准，公立的、私立的收费都不一样，其他子女教育也一样，上私立学校能扣除吗？我觉得这点还很模糊，应该给它一个限定，即什么样的教育支出，比如公立教育中的支出可以全部扣除，私立学校则只能扣一部分”。

杨震也认为，“专项扣除具体的扣除方法还不明确，要国务院另行出台具体的办法，里面是不是也有一些问题的存在。比如子女教育现在也是全社会很关注的一个问题，义务教育费用当然毫无疑问，应该扣除。但是去上辅导班的费用扣不扣呢？比如钢琴班或者其他班，在这个法里没有明确，也不清楚，所以会不会造成新的不平等？特别是农村和城市教育经费不完全一样，希望国务院早日出台专项扣除的标准。包括医疗也同样，生病了毫无疑问，美容医疗费用就不能算吧？所以这些细则现在还不太清楚”。

欧阳昌琼提出，专项扣除要防止出现新的不公正、不公平，“当前义务教育很多是免费的，在基础教育阶段中，其他的教育经费，还有大学教育的费用，扣哪些？比如，有些上的是贵族学校，属于高收入阶层，如果都可以拿出来抵扣。这就会造成新的不公平。再比如，贷款买房子、租房子，买的大和小，房贷的利息和租金高低不一样，买不起房子的，只能租小房子的反而扣得少，买了大房子，租了大房子的扣除的反而多，弄不好也会造成一种新的不公平。如何扣？这个问题应该要充分考虑好。诸如此类的问题肯定还很多，这是需要防止出现的。”

责任编辑：桂强