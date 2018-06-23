港媒：美国高校逐步认可中国高考成绩

原标题：美国高校逐步认可中国高考成绩 港媒：考生学习能力受认可

参考消息网6月23日报道 港媒称，当中国各地的教育部门6月22日开始公布中国学术日历上最重大考试的成绩时，分数将不仅决定进入中国的大学——它们还将开启在美国的更多学术大门。

据香港《南华早报》网站6月21日报道，中国的高考在美国正逐渐作为未来更好学业成绩的一个标志被接受。

从2015年开始根据高考成绩招收中国学生的旧金山大学说，通过高考招生计划招收的中国学生所取得的成绩远高于通过传统程序招收的学生。

旧金山大学负责国际招生的助理副校长贾森·奥普代克对本报说：“例如，通过高考招生计划录取的中国学生的综合平均分比通过传统录取程序申请的中国学生高将近0.6分。”

报道称，这所大学有超过一半的国际学生来自中国，通过高考计划招收了33名中国学生，这需要考试分数、高中成绩单和与大学教授一对一的英语面试。

根据政府数据，约有37.7万名中国学生在美国大学学习，占美国国际学生的三分之一以上。

报道称，只有迈阿密的圣托马斯大学、波士顿的萨福克大学和芝加哥的伊利诺伊理工学院等少数私立大学允许中国申请人绕过标准化的SAT考试，以提交高考分数取代。

此外，在新罕布什尔大学最近宣布了类似的计划之前，旧金山大学是唯一一个这样做的公立大学。

报道称，作为接受高考成绩的第一所州立大学，新罕布什尔大学负责招生的副校长维多利亚·达彻说，学校从中国各省高考成绩排在前25%的学生中挑选，他们的英语分数也要达到最低要求。

报道还称，每年6月初举行的中国高考通常是决定高中毕业生能在中国进入什么样的大学的唯一标准。

达彻说：“我们在新罕布什尔大学认识到高考有多激烈和在高考中取得好成绩的学生质量，而我们在新罕布什尔大学感兴趣的是学生质量。”

她说：“我们希望确保继续招收将在这所大学取得学术成功的学生，我们希望高考成为我们招生考量的新要素。”

教育从业人士陈航认为，美国高校对高考考生越来越感兴趣，一部分原因在于人们越来越认识到这些学生的能力。

陈航说：“过去美国大学对高考一无所知，如今它们正逐渐接受它。”他还说：“背后是什么？是学生学习新事物的知识和能力。”

陈航说：“它们发现，一些从中国国际学校招收的学生不如他们申请书上说的那么好——他们不重视学业成长，有的甚至提交虚假的成绩单。因此，一些大学开始重视那些经历了中国传统选拔方式的学生。”（编译/王海昉）

资料图片：6月9日，在南京金陵中学考点，考生考试结束后走出考场。新华社记者 孙参 摄

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