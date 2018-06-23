美政客鼓吹中国威胁南海航运自由 怂恿美军反制

原标题：澳媒：指责中国南海问题，美不择手段！

澳大利亚东亚论坛网6月21日文章，原题：美国专家和政客鼓吹南海战争 最近几年，美国外交政策评论批评中国的南海行为可谓司空见惯。近来此类批评变得愈加尖锐和危险，有时近乎“黄色报道作风”——耸人听闻，不择手段地夸张。华盛顿一些政客鼓吹“中国威胁”，怂恿美国出手反制。让我们来看看，这些指责是否站得住脚。

中国保护自己所称的主权和资源，确实显得有些咄咄逼人。然而，越南的行为和美国海军针对中国的反应亦是如此。况且，相比美军在南海挑衅性的“航行自由”宣示行动和美国的情报、监视和侦察行动，中国的做法是克制的。

中国被指违反了南海各方行为宣言。然而，其他声索方如马来西亚、菲律宾和越南等继续各自的填海造地和基建活动，其实也违反了2002年达成的自我克制条款。

中美对许多国际规则和规范并无共识。美国想加强自己是（地区）主导者和保护者的现状。中国则认为这种秩序偏爱由西方设计并维系的体系。中国想要（外界）对其地位和利益的尊重。

对于“军事化”，中美也有不同解读。在中国看来，其在南海部署的是防御性武器，不算军事化，而美国向前沿部署军队、资产和巡逻显然是对地区军事化。美国则坚称，在南海的“航行自由”宣示是为维护地区和商业航行自由。然而，中国并未威胁商业航行自由，在和平时期中国也不太可能那样做。

美国把商业航行自由与其情报、监视和侦察船只及飞机的“航行自由”混为一谈。美国这样做时频频提到联合国海洋法公约，然而华盛顿并未批准该公约，所以美国对该公约做有利于自己的解读缺乏公信力。中国反对美国所谓的“航行自由”，认为它是滥用概念，目的是维护美国的军事优势，通过恫吓手段执行解读。

美国在南海正反应过度，这种反应可能适得其反。若美国加大在南海的海军对抗姿态，中国很可能拒绝今后美海军来访，进一步加强在南海地区的军事设施，并增加对未来美国“航行自由”和情报、监视及侦察行动的抵近侦察。

一些美国分析家和政客貌似试图怂恿在南海采取军事行动，尽管美国在那里的利益并未受到威胁。为最坏情况制定预案，确实是美国国防和情报界的工作。但在对中国南海行为的分析中，客观、公正和平衡——独立分析理应秉持的准则——越来越难以找到。（作者马克·瓦伦西亚，乔恒译）

责任编辑：桂强