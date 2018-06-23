人民日报评赖明敏投案：逃得再久也难逃“天网”

原标题：外逃再久 难逃“天网”（快评）

6月22日，距离中央追逃办公布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索仅16天，“百名红通人员”赖明敏主动回国投案自首，成为50人中第二名归案者，也是党的十九大以来第五名归案的“百名红通人员”，这充分说明了在我国反腐败国际追逃追赃工作的高压态势下，连续四年开展的“天网”行动取得的显著成效和巨大震慑作用。

该案体现了以习近平同志为核心的党中央有逃必追、一追到底的鲜明态度和坚定决心。赖明敏于2001年8月外逃，外逃时间长达17年。党的十八大以来，特别是2015年“天网”行动公布“百名红通人员”名单以来，中央和各级追逃办从未放弃过对外逃腐败分子的追逃工作，始终坚持以钉钉子的精神和锲而不舍的韧劲，向国际社会和外逃分子释放“虽远必追、虽久必追”的信号，使得一批外逃多年的腐败分子意识到，哪怕逃到天涯海角也难以逃脱党纪国法的严惩。

该案体现了中央追逃办持续曝光外逃人员有关线索带来的强大震慑作用。从2015年4月公布“百名红通人员”名单，到2017年公布22名外逃人员藏匿线索，再到今年6月6日公布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索，中央追逃办撒下“天罗地网”，震慑效应持续加码、战术打法日益成熟，通过公开曝光对外逃人员形成强大心理攻势，不断挤压其在境外的生存空间，迫使其彻底放弃幻想、早日投案。

该案是深化国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能的具体实践。该案不仅实现了外逃人员主动投案，赖明敏还主动表示要积极退赃，监察机关在反腐败国际追逃追赃方面的综合作用得到了有力体现。

天网恢恢，疏而不漏。赖明敏归案再次表明，海外不是避罪天堂，逃得再久也难逃“天网”，只有早日归案才是唯一正确的选择。

责任编辑：桂强