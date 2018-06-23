原标题：他们在这个西方国家筹建南京大屠杀遇难者纪念碑

为了铭记历史、维护和平， 加拿大多伦多华人社团21日宣布，正筹划在安大略省里士满希尔市建立南京大屠杀遇难者纪念碑，初步计划今年10月建成。

6月21日，在加拿大多伦多，设计师张斌向与会者介绍纪念碑设计情况。新华社发（邹峥摄）

纪念碑形似立书 铭刻沉重历史

加拿大多伦多华人社团专门为此成立了筹委会，经过半年选址和设计，已确定择址里士满希尔市。

记者还了解到，筹办方所属意的地址位于当地公墓内，初步计划购置90平方米用地。

按照设计方案，这座纪念碑形状像一本立起来的书，高3.72米，宽4.88米，长9.2米，材料是黑色大理石，象征那段“黑色沉重的历史”。

据了解，纪念碑已在中国广东省云浮开始制作。

加拿大多伦多华人团体联合总会主席林性勇当天在新闻发布会上表示，南京大屠杀是华人心中挥之不去的永恒之痛，而铭记历史重在教育，建立纪念碑是为了让更多人了解侵华日军的反人类暴行，更加珍爱和平、反对战争。

在发言中，林性勇特意提到了两位女士的名字。

“我们感激英雄张纯如女士为伸张正义泣血呐喊，感谢她向西方世界的人们介绍了发生在遥远东亚的历史性人类悲剧。我们也感激黄素梅女士率先在西方国家议会争取立法纪念南京大屠杀遇难者，感谢她为安大略省议会通过相关动议所做出的巨大贡献。”

不忘历史 也不忘前辈的努力

1997年，美籍华裔作家张纯如出版《南京大屠杀：被遗忘的浩劫》一书，让南京大屠杀历史再次走进西方主流世界。

2004年，张纯如不幸英年早逝。她留下的英文原稿由家人捐赠给南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

2005年9月，张纯如铜像在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆落成。

去年是南京大屠杀80周年，在12月13日中国国家公祭日前后，全球各地华侨华人社团陆续开展南京大屠杀死难者公祭活动。张纯如的母亲张盈盈在美国旧金山公祭活动后表示：“这是要让所有人警醒，人类不应该再重复战争这样的错误。”

2013年，美国加州北部州立索诺马大学“大屠杀和种族灭绝遇难者纪念林”内，亚洲第二次世界大战纪念碑落成。纪念碑上刻有中英文铭文：“悼念二战亚太浩劫受难者，一九三一至一九四五年。”

这是2013年9月14日在美国加州北部的州立索诺马大学内拍摄的纪念碑。新华社记者徐勇摄

“纪念林”一条路径上也新增26块地砖，分别刻有与南京大屠杀、“慰安妇”等二战期间亚洲国家及其民众所受战争暴行相关内容。

从纪念日到纪念碑 前赴后继

另一位被提到的女士黄素梅是加拿大安大略省议会议员。去年10月，安大略省议会通过了“设立南京大屠杀纪念日”的动议，成为西方国家中第一个通过有关动议的地方行政区。

2017年10月26日，在加拿大多伦多，安大略省议会议员黄素梅（中）与同事拥抱庆祝动议获通过。新华社发（邹峥摄）

作为动议提出者，黄素梅在议会辩论中发言时多次泪洒当场。

这项动议得以通过，凝聚了多少人的努力，也遭遇过多少阻挠。

黄素梅曾发起征集10万人签名支持的活动，如此大规模的征集签名活动在当地也鲜见。

最大阻力则来自日本右翼机构和个人，他们种种阻挠，包括写信或发电子邮件否认南京大屠杀史实、要求议员们不要支持黄素梅。

2017年10月26日，黄素梅在议会辩论中发言时落泪。 新华社发（邹峥摄）

动议通过之后，努力并未停歇。

去年以来，加拿大华裔联邦议员关慧贞已多次在加拿大国会发出呼吁，加拿大联邦政府应将每年12月13日定为南京大屠杀国家纪念日。

“这事关加拿大政府确认南京大屠杀暴行的历史。从历史中学习，除了纪念死难者和幸存者，还要确保暴行不会再发生。”

责任编辑：霍宇昂