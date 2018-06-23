清华新任副校长补缺施一公 33岁时晋升教授

原标题：清华新副校长补缺施一公，33岁时晋升教授

空缺近半年后，清华大学的校长配置终于重新回到了“一正七副”的格局。长安街知事（微信ID：Capitalnews）在清华大学官网发现，“60后”清华教授郑力已被教育部任命为清华大学副校长，排在“七副”中的第七位。

郑力

今年初，清华大学原副校长施一公请辞，称要将全部精力投入到正在筹建中的西湖大学。4月16日，施一公在西湖大学第一次校董会中，被选举为西湖大学首任校长。此前他也曾表示，5年后西湖大学的教师科研水平将比肩清华、北大等知名学府，成为亚洲一流。

与施一公相似，郑力同样是一位清华校内培养出的副校长，他从本科到博士的学业都在清华校园内完成。长安街知事（微信ID：Capitalnews）也注意到，1964年9月出生的郑力，在1997年33岁时晋升为教授。2001年，郑力还负责了清华大学工业工程系的筹建。

此后，他又历任清华大学工业工程系党委书记、主任，清华大学副教务长、教务处处长等职位。2017年5月，郑力又被任命为学校人事处处长、人才资源开发办公室主任，直至此次履新。

从高中时代便憧憬成为一位好老师的郑力，如今正在母校延续着自己的理想。

在学生眼中，郑力是一位“严师良父”。他可以让一位学习自理能力差的学生每天下午5点到自己办公室汇报工作，也会为了开导学生在一天内打电话用光两块电池。

郑力曾说，作为老师，我希望能成为自己想像中的大师，希望像孔子那样授业解惑，或者像杨振宁先生那样创造新的知识……我正在努力向理想中的好老师目标迈进，一直也不敢放松。

2008年，郑力获得了由清华学生推选的“我最喜爱的教师”奖。他说，在自己眼里这是“无价之宝”。

此次任命，让郑力成为现任清华第三年轻的副校长。在他之前还有出生于1969年的副校长杨斌和1968年出生的王希勤。虽然清华校长邱勇与郑力同年出生，但是邱勇的生日还大郑力两个月。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）也注意到，这几位年轻的副校长，都是清华大学“本土”培养出来的。杨斌1987年9月考入清华大学经济管理学院，此后攻读博士并留校工作。王希勤则在1986年9月考入清华大学无线电电子学系，1996年8月博士毕业留校工作。

行政管理工作是否会耽误科研工作？不久前刚刚登上央视《朗读者》节目的清华大学人气副校长薛其坤认为，希望能够利用自己在科研方面的多年经验和体会，在管理岗位上促进学校整体科研工作的一点提升，“这比我自己的科研成就获得提升更为重要”。

此外薛其坤也提到，他认为没有必要盲目推崇“教授治校”，而是要充分发挥高校内不同岗位上不同的人的力量，相互合作，方能有所裨益。

郑力简历

1964年9月出生，浙江慈溪人，1985年1月加入中国共产党，博士，教授。

1981年9月考入清华大学精密仪器与机械学系，1986年2月本科毕业，免试推荐攻读精密仪器与机械学系硕士学位，1987年12月提前攻读博士学位，1991年4月博士毕业留精密仪器与机械学系工作，1994年2月至1996年2月在美国佐治亚理工大学访问，1997年晋升教授。2001年8月起在工业工程系工作，2004年12月至2005年3月在德国亚琛工业大学访问，2014年获评教育部长江学者特聘教授。曾任工业工程系常务副主任、党委书记、主任、机械学院副院长，副教务长、教务处处长，2017年5月任人事处处长、人才资源开发办公室主任。2018年6月任清华大学副校长。

长期从事工业工程领域的研究，研究重点包括生产系统分析与优化和数字化制造。曾获国家科技进步一等奖、高等教育国家级教学成果一等奖、教育部优秀青年教师奖、“霍英东基金”奖励、北京市“五四”奖章。目前担任全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会秘书长、教育部工业工程教指委委员、机械工程学会工业工程分会副主任委员和多个国内外学术期刊的编委。

责任编辑：张申