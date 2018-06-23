陈代军任遵义市委副书记(图/简历)

原标题：陈代军任遵义市委副书记 此前担任铜仁市委常委（图|简历）
经济日报-中国经济网遵义6月23日综合报道 据贵州“遵义发布”消息，6月21日，遵义市委常委会议召开，宣布省委决定：陈代军同志任中共遵义市委委员、常委、副书记。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，陈代军，1969年10月出生，曾任印江县委书记，2015年4月任铜仁市委常委、组织部部长。
陈代军简历
陈代军，男，汉族，1969年10月出生，重庆潼南人，1990年7月参加工作，1996年1月加入中国共产党，西南财经大学高级管理人员工商管理硕士。
1990.07--1993.09 四川省潼南县汇集乡民政员
1993.09--1996.03 四川省潼南县小渡镇政府工作员、行政办副主任
1996.03--1998.12 重庆市潼南县小渡镇政府行政办主任
1998.12--2001.01 重庆市潼南县塘坝镇副镇长 （1997.09--2000.06在重庆市委党校法律专业学习〈大专〉）
2001.01--2003.03 重庆市潼南县永胜镇党委副书记、镇长（2000.08--2002.12在中央党校法律专业学习）
2003.03--2004.11 重庆市潼南县永胜镇党委书记（2002.02--2004.03在西南农业大学经济管理专业研究生课程进修班学习）
2004.11--2006.12 重庆市潼南县双江镇党委书记
2006.12--2007.02 重庆市潼南县双江镇党委书记，县交通局党委书记
2007.02--2010.01 重庆市潼南县委常委
2010.01--2011.10 重庆市潼南县委常委，常务副县长
2011.10--2015.04 贵州省印江县委书记（其间： 2011.12--2014.06在西南财经大学高级管理人员工商管理硕士专业学习，获高级管理人员工商管理硕士学位； 2014.10--2014.11在中国延安干部学院县委书记党性修养专题培训班<第4期>学习）
2015.04--2016.05 贵州省铜仁市委常委、组织部部长
2016.05--2018.06 贵州省铜仁市委常委、组织部部长，市委党校校长（兼）
2018.06-- 贵州省遵义市委副书记
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