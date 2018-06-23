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北京高考文科线较去年提高21分 8月3日录取全结束

北京高考文科线较去年提高21分 8月3日录取全结束
2018年06月23日 10:29 新京报作者：沙璐
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　　原标题：2018北京高考文科线较去年提高21分 8月3日录取全部结束

　　新京报快讯（记者沙璐） 2018北京高考今天（6月23日）正式发榜。记者了解到，文科本一线576分，理科本一线为532分。

　　与2017年北京高考文科本一线555分、理科本一线为537分相比，今年文科提高21分，理科下降5分。

　　录取主要日程安排同时公布，录取时间为7月6日至8月3日。主要日程如下，

　　军事、公安等院校体检、面试合格名单汇总7月6日

　　本科提前批录取 7月7日至14日

　　特殊类型招生录取 7月15日

　　本科一批录取 7月16日至19日

　　本科二批录取 7月20日至25日

　　考生填报专科志愿 7月25日至26日

　　高职单招录取 7月27日至30日

　　专科提前批录取 7月27日至31日

　　专科普通批录取 8月1日至3日

责任编辑：张申

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