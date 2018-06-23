北京高考文科线较去年提高21分 8月3日录取全结束

原标题：2018北京高考文科线较去年提高21分 8月3日录取全部结束
新京报快讯（记者沙璐） 2018北京高考今天（6月23日）正式发榜。记者了解到，文科本一线576分，理科本一线为532分。
与2017年北京高考文科本一线555分、理科本一线为537分相比，今年文科提高21分，理科下降5分。
录取主要日程安排同时公布，录取时间为7月6日至8月3日。主要日程如下，
军事、公安等院校体检、面试合格名单汇总7月6日
本科提前批录取 7月7日至14日
特殊类型招生录取 7月15日
本科一批录取 7月16日至19日
本科二批录取 7月20日至25日
考生填报专科志愿 7月25日至26日
高职单招录取 7月27日至30日
专科提前批录取 7月27日至31日
专科普通批录取 8月1日至3日
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