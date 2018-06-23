中央环保督察组的端午节:驱车300公里深入无人区

原标题：中央环保督察组的端午节： 驱车300公里深入“无人区”

早晨8点，高原下楼吃饭，桌子上摆了两盘粽子，他才想起今天是6月17号，端午节假期的第二天，同时还是父亲节。

一起吃饭的同事聊起子女教育的话题，高原说，他也有一个闺女，刚刚十六个月大。每次回家，孩子对他都有点陌生，可能是由于自己经常出差的缘故，“快被当成叔叔了”。出差的间歇，他也会看看手机里孩子的视频。

高原是中央第三环保督察组的成员，从5月30日到6月30日，中央第三环保督察组都在黑龙江省进驻，开展第一轮中央环保督察“回头看”的工作，高原参与其中对于自然保护区督察的部分。

这个端午节，他主要在忙一件事，就是搞清楚扎龙国家级自然保护区是否存在违法开挖的问题。为了完成这一任务，高原连夜召集保护区管理局了解情况，又在第二天驱车300多公里深入“无人区”查看现场，再通过对保护区管理局进行专门问询，最终确定了保护区内存在私自挖沟清淤、程序违法的事实。

作为中央第三环保督察组成员之一，高原端午节的过法也是其他督察组成员的过法。他对扎龙自然保护区违法事实查证的过程，也是其他督察组成员共同遵循的办案流程。

突发舆情

6月15日18点11分，一天的工作刚刚结束，桌子上仍然堆满了材料，工作人员来问晚上如何安排。高原说，计划有变，晚上不在富裕县住了，去齐齐哈尔市区。这一天是中央第三环保督察组入驻黑龙江的第17天。

当天8点半，高原和同事从拜泉县出发，驱车2小时来到富裕县。他们原计划在这里呆两天，看看乌裕尔河国家级自然保护区的整改情况。在第一轮中央环保督察时，督察组曾经发现这里存在违法农业开发问题，整改方案要求当地对14.79公顷的耕地退耕还湿，并将民族村旅游开发项目全面拆除。不过，据督察组了解，应该退耕还湿的耕地2017年仍在耕种，民族村的垂钓鱼塘也尚未拆除。

15日白天，高原主要是向当地相关部门调阅乌裕尔河自然保护区的整改材料，询问一些问题，了解初步情况。原本还想第二天去现场看看的，不过，一则突发新闻打乱了他们的部署，有媒体报道，黑龙江扎龙国家级自然保护区存在违法开挖破坏湿地的情况。

报道称，扎龙保护区内的巨浪牧场、军马场、育苇场三地从今年2月至今已发生三起违法开挖导致湿地破坏的事件，违法挖沟总长度估测超过10公里，其中前两处位于保护区核心区域内。黑龙江省林甸县林业局回应称，挖沟长度还得等具体调查，但基本情况属实。

“这次中央环保督察‘回头看’虽然以老问题为主，但督察进驻期间发生了新的舆情，我们也有必要给予响应，因为中央环保督察还有个‘举一反三’的作用。”高原说。

保护区管理局连夜汇报

扎龙自然保护区。视觉中国 资料

19点，高原和同事匆匆吃过晚饭，立刻坐车返回齐齐哈尔。他们已经约了扎龙自然保护区管理局的人，20点半来高原所在的酒店提供材料、汇报情况。

20点不到，两人就到达了目的地，扎龙保护区管理局局长杨文波已经等候在那里了。匆匆放下行李，高原就来到会议室，听取杨文波的介绍。

杨文波一一介绍了三处地方湿地破坏的情况。第一处是巨浪牧场，那里有一个叫做“一排干”的水渠，建于60年代，属三级河道。由于年久失修，淤泥堆积，去年汛期河水上涨，淹没了两侧的牧民承包的草原，导致牧民向巨浪牧场索赔200多万元。因此，今年汛期到来之前，巨浪牧场就组织人手对一排干进行了清淤，将清理出来的淤泥堆积到了河道两侧的主坝上。

第二处军马场，也是约定俗成的叫法，目前是中国人民解放军31700部队林甸农副业基地。由于在边界划定上与附近百姓存在纠纷，去年基地私自开挖了界沟，宽4米，长900米。保护区管理局曾经试图制止他们挖沟，但对方并不配合，以军事管理区为由拒绝管理局进入，双方为此还发生过纠纷。

第三处育苇场，它们的问题是把一处鱼塘承包给了某养殖户，在里面养了一些鱼和鹅。但也是因为鱼塘里淤泥堆积，船只无法靠岸，所以养殖户私自进行了清淤，开挖了大约5米宽、30米长的区域。

根据介绍，三处地方都位于保护区的缓冲区。按照《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条规定，自然保护区分为核心区、缓冲区和实验区，其中核心区严格禁止任何单位和个人进入，缓冲区则只准进入从事科学研究观测活动。

不过，杨文波提供的一份黑龙江省林业厅2001年发布的《关于黑龙江扎龙国家级自然保护区确界和功能区区划的说明》则显示，该省针对核心区和缓冲区内的村屯生产活动管理的原则是，保留传统的生产活动和生活领域，比照实验区管理，禁止新的生产开发活动。

比照实验区管理，就是可以从事旅游、驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物活动的，这与核心区及缓冲区的管理差别很大。

“自然保护区的理想状态是核心区、缓冲区内基本没有人，实验区可以允许有一小部分旅游开发、科学研究等。”高原说，但实际上，由于人类活动在前，自然保护区划界在后，所以绝大部分保护区还是把人类活动都划了进去，几乎没有保护区能够达到理想的状态。

听完介绍，高原心里对扎龙的问题大概有了数，他告诉杨文波，明天一起去现场看一看。

督察组深入现场

一辆绿色的丰田越野车在泥泞的土路上行驶着，道路两旁都是一眼望不到边的没膝深的草地，见不到一个人。往前望去，只能看到绿色的草地中有两道发白的车辙，显示这里仍然有路可循。不过，昨夜的一场暴雨，已经浇透了这土质的道路，又经前面两辆带路的车辆一压，后面的车辆再走上去，就陷入了柔软的泥坑，一晃一晃的仿佛喝多了酒的醉汉。右侧七八米开外，流淌着一条大约五六米宽的河，司机只能用两只手紧紧握住方向盘，生怕一个打滑，车辆就会陷入河边的烂泥里。

现在是6月16日12时许，端午节假期的第一天，高原与杨文波等一起驱车往返300多公里，来现场查看巨浪牧场内湿地破坏的情形。

正在胆战心惊地走着，高原的电话响了，后面的车辆说他们陷入了泥坑，另外一辆车正试图把他们拉出来。司机不敢继续往前走，问他怎么办？高原想了想说，你们先原路返回，我继续往前，等看完了情况再回去汇合。

好在，往前只走了三四百米，他们就到达了目的地一排干。这里河道不宽，大约只有五六米，里面还堆积着一些淤泥。河道两岸的主坝上也堆积了不少淤泥，一眼望不到尽头。

高原决定沿着一排干走走，看看到底有多少清淤量。刚下车，草地里潜伏着的、个头足有蚕豆大小的蚊子就扑了上来，在督察组一行人的脸上、脖子上咬了很多包。

大家沿着一排干走，因为两边不是河水就是湿草地，只有堆满淤泥的主坝上可以下脚。于是，督察组一行只好踩着淤泥艰难前行，每走一步，鞋子就会陷入半干的淤泥中，不一会儿鞋底就附着了大量的淤泥，沉沉的，走得人满身大汗。

不过，实地走一走，还真是有收获。高原发现，保护区管理局汇报的是这里清淤了1公里长的河道，但实际上远不止这么短。追问下去，管理局才说1公里外也“简单动了动”。实际动了多少？答曰4公里多。清淤量多大？设计量一万方。清淤手续办了吗？回答说办了，但明显底气不足。

“回去请把清淤工程相关的设计、审批、施工等材料都准备一下，明天进行一个问询。”高原对杨文波说。

除了巨浪牧场，高原一行还去了军马场和育苇场。在育苇场，他们看到了开挖的鱼塘位于缓冲区内。高原问，再有十年，这个鱼塘的承包就到期了，到时候如何处理？育苇场的工作人员说，他们的想法是收回来继续经营，改为采取合作社的方式。

“按照要求，核心区与缓冲区内的人类活动要逐步撤出，育苇场打算十年承包期到期后还继续经营，这个恐怕是有问题的。”高原说。

确认存在程序违法

第二天，通过对保护区管理局进行专门的问询，督察组了解到，巨浪牧场在清淤前曾经向保护区管理局提交过申请，但管理局没有批准，巨浪牧场于是自行开展了清淤。

“初步判断，巨浪牧场私自挖沟清淤的行为涉嫌程序违法，没有提前进行生态影响专题评价。”高原说。

扎龙自然保护区的例子其实也是督察组的标准流程。每到一个地方，督察组一般都是“三步走”：先是从当地调阅材料、了解情况；然后涉及到的部门和人要进行问询；最后，对于有必要的问题，要现场进行探查，确认实际情况。

“我们的工作就是把事实坐实，不能冤枉地方。督察报告里的每一句话都要有背后的组成材料、文件、书证等，形成报告前要再三进行确认。”高原说。

查清问题后，督察组会把问题移交给地方，由地方自行制定整改方案。在高原看来，督察组力量有限，也没有执法权，没有能力解决太多的问题。所以更重要的是引起地方对环保问题的重视，推动他们去解决问题。

“现在基层对于中央环保督察确实比对中央巡视组还重视，因为中央巡视组只巡视领导，而中央环保督察则连基层也要问责。”一位地方环保工作人员也表示。

在这次督察过程中，关于自然保护区，高原发现最多的问题是农业开发和矿山开采。不过，总体来说，督察没有发现有组织、大规模的破坏自然保护区的行为。

“只要不是有组织、有规模的破坏，单靠个人的力量，破坏程度其实有限，自然保护区不断恶化的趋势正在扭转。”高原说。

（应受访者要求，文中高原为化名）

来源：华夏时报

责任编辑：张申