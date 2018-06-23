人民日报:对造成环境损害领导干部不能搞下不为例

原标题：铁拳治理不松劲（生态论苑）



中央环保督察“回头看”看到了督察取得的明显成效，也发现了一些不容忽视的问题。对领导干部不负责不作为甚至充当“保护伞”、企业虚假整改等问题，要严肃问责，不搞“下不为例”

河南濮阳部分区县整改措施和工作责任落实不到位，甚至编造虚假文件应对督察组；江苏南通如皋市敷衍整改，非法掩埋的危险废物威胁长江水质安全；广东佛山三水区在监测断面上游加装曝气增氧机，通过“河上治污”应对断面考核……最近，中央环保督察“回头看”公开了一批督察整改不力，特别是“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”的问题。生态环境部的通报中，频频出现“变本加厉”“包庇纵容”“触目惊心”等表述，措辞严厉。

中央环保督察动真碰硬，重拳出击，用不到两年时间，对全国31个省区市存在的生态环境问题进行了一次全覆盖式的督察。应当说，中央环保督察成效是明显的，一批长期难以解决的生态环境问题得到解决，一批长期想办而未办的事情得到落实，促进了各地的生态环境改善。如果将第一轮督察看作是对地方党委、政府、企业生态环境保护工作的全面体检、诊治，此次“回头看”则是“看病抓药”后的一次“复查”。“回头看”看到了中央环保督察取得的明显成效，也发现了一些不容忽视的问题。

“生态环境保护能否落到实处，关键在领导干部。”这次中央环保督察“回头看”发现的不少问题背后，都有领导干部不负责不作为甚至充当“保护伞”的现象。一些地方领导干部在生态环境保护上，仍然存在“说起来重要、喊起来响亮、做起来挂空挡”的情况。作为“关键少数”，地方各级党政领导干部要坚决扛起生态文明建设的政治责任、历史责任，贯彻落实绿色发展理念，彻底扭转GDP至上的政绩观，在千头万绪的各项工作中，把生态文明建设放在更加突出的位置。

动员千遍，不如问责一次。对造成生态环境损害负有责任的领导干部和有关责任人，必须严肃追责，不能搞“下不为例”。截至6月14日，中央环保督察“回头看”6个督察组已经立案侦查75件，拘留58人；约谈365人，问责630人，有力地震慑了环境违法行为。在“回头看”以及今后的生态环境保护工作中，应继续强化考核问责，对那些损害生态环境的领导干部、企业负责人真追责、敢追责、严追责。无论是谁，不管级别多高，在生态环境保护问题上，只要越雷池一步，就必须受到问责。

一些生态环境顽瘴痼疾久治不愈，反映出解决生态环境保护问题并非一朝一夕之功，难以一蹴而就，既是只争朝夕的攻坚战，也是久久为功的持久战。各地应借鉴中央环保督察的有效做法，在本地区持续开展环保督察等攻坚行动，一锤接着一锤敲，铁拳治理不松劲，切实推动彻底解决突出环境问题。对污染企业来说，寻找“保护伞”或虚假整改只能蒙混一时，到头来必然是聪明反被聪明误。全力转型升级、依法达标排放才是正途，不整改没出路，早整改早主动。

前不久召开的全国生态环境保护大会强调，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。各级党委政府和相关部门保持高压态势，全社会同心协力一起行动，坚决打好打胜污染防治攻坚战，解决好突出生态环境问题，才能还自然以宁静、和谐、美丽，以优质生态产品满足人民群众的优美生态环境需要。

责任编辑：张申