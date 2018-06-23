这位正部级中央委员 恳请中央提前1年免职

原标题：正部级中央委员，恳请中央提前1年免职

6月22日，十三届全国人大常委会第三次会议决定任命杨万明为最高法副院长、审判委员会委员、审判员；免去沈德咏的最高法副院长、审判委员会委员、审判员职务。

此番卸任的沈德咏是中共十八届、十九届中央委员。他出生于1954年3月，江西修水人，1977年12月参加工作，1972年5月加入中国共产党，中国政法大学研究生院刑事诉讼法学专业毕业，研究生学历，法学硕士学位。早年间曾在江西工作，担任过江西省高级人民法院副院长、江西省纪委副书记等职。

1998年，沈德咏离开江西，出任最高法党组成员、副院长、审判委员会委员。2006年调任上海市纪委书记。2008年重回最高法，出任最高法党组副书记（正部长级），后任最高法副院长。此番卸任前，其担任最高法常务副院长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在6月22日下班前，沈德咏通过最高人民法院全体干警的办公平台发了一份《离职告别书》。

告别书称，“根据我的诚恳请求，中央决定提前一年左右的时间，免去我在最高人民法院担任的各项职务，今天的全国人大常委会已经完成了法律职务免职手续，我30余年的司法工作生涯，终于可以划上句号了。”

他表示，“此时此刻，要说一点点失落都没有，那显然是自欺欺人的说法，毕竟是壮志未酬身先老，主动选择退出，既是一种自觉，也是一种无奈；要说一点点遗憾也没有，那也是假的，虽然过去的这些年，遵循《左传》‘三立’遗训，本着在其位、谋其政、负其责的原则，说了该说的话，做了该做的事，但同自己的理想和大家的期待相比，还存在较大差距，远不尽如人意；要说一点点留恋都没有，那更是不真实的。”

以下为告别书全文：

离职告别书

亲爱的各位同事：

根据我的诚恳请求，中央决定提前一年左右的时间，免去我在最高人民法院担任的各项职务，今天的全国人大常委会已经完成了法律职务免职手续，我30余年的司法工作生涯，终于可以划上句号了。

诚如各位所知，在今年的全国“两会”上，承蒙厚爱，中央已为我安排了全国政协常委及社会和法制委员会主任职务。一身难兼二任，且最高法院领导班子正处于新老交替之际，此时请求去职，或许正是时候。

光阴似箭。从1998年底调任最高法院工作，屈指数来，已经悄然过去了20个年头。即使去掉2006年11月至2008年4月在上海工作的时间，在这个屋檐下也同大家朝夕相处了18个春秋。18年的甜酸苦辣，18年的喜怒忧乐，18年的成败得失，从今开始，就将永远地进入历史。

当然，往事不会如烟，但在我的记忆中保留下来的，只有同大家合作共事的愉快，尤其是大家对我的好。此时此刻，要说一点点失落都没有，那显然是自欺欺人的说法，毕竟是壮志未酬身先老，主动选择退出，既是一种自觉，也是一种无奈；要说一点点遗憾也没有，那也是假的，虽然过去的这些年，遵循《左传》“三立”遗训，本着在其位、谋其政、负其责的原则，说了该说的话，做了该做的事，但同自己的理想和大家的期待相比，还存在较大差距，远不尽如人意；要说一点点留恋都没有，那更是不真实的。谁道光阴抛掷久？在北京东交民巷27号这所大院，前后20年，我始终如一、问心无愧，真实地做了一回自己，真实地感受到了那种累并快乐着的感觉，真实地触摸到了工作与事业的关联、理想与现实的距离、庙堂与江湖的异同。实话实说，这个过程很折磨人，但我很享受这个过程。

因此，在根本上我是欣慰和无憾的。须知，我在这个岗位上已经坚守了18年，尤其是在常务副院长的位置上坚守了创纪录的10年零2个月，这是一个难度不小、风险不低的岗位，我自认为基本上做到了立足岗位、守好本分、尽力而为，没有贪渎擅权，没有媚上欺下，没有揽功诿过。“事非经过不知难”，过往的18年，有多少的艰难时刻、多少的难言之隐、多少的进退维谷，如今我终于可以放下了、释然了、解脱了，可以由必然王国走向自由王国了，而且身体尚且康健、步履尚且轻盈、头脑尚且清醒，难道这不是值得庆幸的么？！我从内心感谢各位同事对我的理解、宽容、支持和帮助，特别是肖扬院长、王胜俊院长、周强院长的指点和关爱，新老领导班子各位同事的鼎力相助，使我得以完成了个人工作史上时间最长的一次“坚守”。在此期间，如果因为我的某些言语不妥帖、行事不周全，给我的同事带来不快或者受到委屈，我愿借此机会深表歉意并敬请谅解。人，只要生命不息，总是要面向未来的。古人有言：“苟日新，日日新，又日新”，在告别既往的时刻，我将迎来人生中一段可以坐看云起、笑迎春风、柳暗花明的如新时光！

临别之际，其实我真的没有什么忠告可以留给大家，因为我坚信，每一位凭借自己的学识和能力进入最高法院工作的同事，都是优秀的和独一无二的。我唯一想说的是，我们亲爱的祖国有着数千年的文明史，而实行法治只有短短的几十年时间。悠久的历史既是财富，也是包袱。实践反复证明，我国经济社会的发展，不可能是“跳跃式”“跨越式”的，尤其是政治体制改革和政治文明建设，必须立足国情、尊重规律、循序渐进，不允许犯颠覆性的错误。因此，我们要清醒地认识到，中国法治和司法现代化之路还很漫长，我们这一代人，甚至未来两、三代人，注定只能是筑基者和铺路人，在推进法治建设和司法改革上，务必要坚持从实际出发，脚踏实地，务求实效，稳中求进是最明智的选择。习近平总书记在十九大报告的开篇和结尾有两句很经典的话：“不忘初心，牢记使命”“大道之行，天下为公”。我们既然选择了学习法律并从事司法工作，尤其是在最高法院工作，我们就必须义无反顾地肩负起这个职业赋予我们的责任和使命。作为一名法律人，无论你走得多高、走得多远，也无论你最终走向哪里，在内心深处都应该坚守一些底线，比如道义的底线、法律的底线、良知的底线，不轻易为外界的诱惑和压力所动摇。作为一位司法工作者，尤其是作为一位法官，特别是作为最高法院的法官，我们既要尊崇有形的法律，尽忠职守，不越雷池，更要本诸良善之心，正道直行，善待自己，善待他人，以自己的一言一行，让法治的公平正义之光，照亮社会的每一个角落。

再见了，亲爱的同事们！离职其实于我而言并无多大的改变，我将依然生活在最高法院这个大家庭之中，只是由一名在职干部逐步变为一位老干部而已。过去的10年我一直兼任院老干部工作领导小组组长，我有一句不是名言的名言：我们不要轻视老干部工作，老干部的今天就是我们每一个人的明天。因此，我很高兴今后拥有老干部这个新的身份。

沈德咏

2018年6月22日

沈德咏简历

沈德咏，男，汉族，1954年3月生，江西修水人，1977年12月参加工作，1972年5月加入中国共产党，中国政法大学研究生院刑事诉讼法学专业毕业，研究生学历，法学硕士学位。

1972.02-1975.02 江西省修水县白岭公社团委副书记

1975.02-1977.12 江西省师范学院外语系英语专业学习

1977.12-1980.09 江西省师范学院外语系干部、团总支书记

1980.09-1983.08 中国政法大学研究生院刑事诉讼法专业

硕士研究生

1983.08-1988.09 中共江西省委政法委干部、调研室副主任

1988.09-1993.03 江西省高级人民法院刑事审判第一庭庭长、审判委员会委员（其间：1992.02-1992.06江西省委党校青年干部培训班学习）

1993.03-1997.02 江西省高级人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员（其间：1995.09-1996.01中央党校地厅级干部进修班学习；1996.09正厅级）

1997.02-1998.10 中共江西省纪律检查委员会委员、常委、副书记

1998.10-1998.12 最高人民法院党组成员

1998.12-2006.11 最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员，二级大法官（其间：1999.09-1999.11中央党校省部级干部进修班学习；2005.03-2005.05中央党校省部级干部进修班学习）

2006.11-2008.04 上海市委常委、市纪委书记

2008.04-2018.06 最高人民法院党组副书记（正部长级）、常务副院长、审判委员会委员，一级大法官

中共十八届、十九届中央委员。中共十六届中央纪律检查委员会委员、常委。中共十七届中央纪律检查委员会委员。

责任编辑：张申