原标题：2018北京高考一本线公布 700分以上考生59人

新京报快讯（记者沙璐） 2018北京高考今天（6月23日）正式发榜。记者了解到，文科本一线576分，理科本一线为532分。其中，700分以上考生共59人，其中，文史类6个人，理工类53人。

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