北京顺义融媒体中心成立：融合11家媒体

原标题：顺义区融媒体中心挂牌，整合三家传统媒体和8家新媒体
新京报快讯（记者沙雪良）今天上午，北京市顺义区融媒体中心揭牌成立。
顺义区相关负责人介绍，中心将融合顺义电视台、顺义人民广播电台、顺义时讯报社三大传统媒体，北京顺义APP移动客户端、北京顺义官方微信公众号、北京顺义官方微博、北京顺义今日头条号、北京顺义抖音号、顺义网城新闻版、顺义网城微信公众号、北京歌华有线新闻端8家优质新媒体，着力构建“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的全新业务模式。
据了解，顺义区融媒体中心选址顺义新城金蝶软件园，占地1.2万平方米。
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