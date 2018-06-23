新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京顺义融媒体中心成立：融合11家媒体

北京顺义融媒体中心成立：融合11家媒体
2018年06月23日 11:19 新京报作者：沙雪良
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：顺义区融媒体中心挂牌，整合三家传统媒体和8家新媒体

　　新京报快讯（记者沙雪良）今天上午，北京市顺义区融媒体中心揭牌成立。

　　顺义区相关负责人介绍，中心将融合顺义电视台、顺义人民广播电台、顺义时讯报社三大传统媒体，北京顺义APP移动客户端、北京顺义官方微信公众号、北京顺义官方微博、北京顺义今日头条号、北京顺义抖音号、顺义网城新闻版、顺义网城微信公众号、北京歌华有线新闻端8家优质新媒体，着力构建“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的全新业务模式。

　　据了解，顺义区融媒体中心选址顺义新城金蝶软件园，占地1.2万平方米。

责任编辑：张申

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区