台北市长柯文哲称选战艰困没资源 被呛“矫情”

原标题：柯文哲喊市长选战艰困没资源 遭呛“矫情”

中国台湾网6月23日讯 据台湾《联合报》报道，台北市长柯文哲昨（22日）出席“2018 AAMA台北摇篮计划暨创业小聚年会”论坛发表演讲时说，年底的市长选战很困难，因为没有人力物力，什么资源都没有。对此，国民党前“立委”孙大千今天（23日）在脸谱网说，现任的台北市长心知肚明拥有庞大的行政资源，呼吁柯文哲别“矫情的讨拍”。

孙大千说，他完全支持柯文哲所推动的“选举改革”，但是必须提醒柯莫忘初衷。因为，当染上了政客“权谋”和“矫情”的恶习后，就和“蓝绿垃圾”没有什么两样了。

孙大千指出，首先，吴音宁事件之所以愈演愈烈，最后一发不可收拾，不正是因为台北市政府没有在第一时间清楚调查、立即回应吗？因为台北市政府一副事不关己、隔岸观火的态度与“农委会”互踢皮球才导致吴音宁被全面围剿，不是吗？

柯文哲身为一位现任的台北市长，相信应心知肚明，拥有庞大的行政资源和最佳并且最多的曝光机会，既不需要对外募款也不需要购买广告。如果柯文哲还可以惺惺作态的表示，“年底的市长选战很困难，因为没有人力物力，什么资源都没有”就是在“矫情的讨拍”，不但无法令人感动，反而让人失望。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申