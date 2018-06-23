原标题：贵州遵义申报：绥阳和湄潭撤县设区，习水撤县设市

6月22日至23日召开的中共遵义市五届五次全会决定，同意申报撤销绥阳县，设立市辖绥阳区；同意申报撤销湄潭县，设立市辖湄潭区；同意申报撤销习水县，设立县级习水市。

全会认为，遵义市确立了“构建大城市、建设大遵义”理念，提出优化中心城区功能布局，辐射带动绥阳、湄潭、桐梓、仁怀同城化发展，形成承载500万人口的黔川渝结合部中心城市。绥阳县、湄潭县、习水县撤县设区（市），有利于进一步扩大对外开放，更好地主动融入成渝经济区、长江经济带和“一带一路”建设。

全会要求，全市各级各有关部门要按照相关要求，对绥阳县、湄潭县、习水县撤县设区（市）进行申报。

来源：今贵州客户端

责任编辑：张申