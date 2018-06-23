乐广高速发生大客车侧翻事故 导致3人死亡7人受伤

原标题：乐广高速发生大客车侧翻事故 造成3人死亡7人受伤

清远市公安局交通警察支队高速公路第五大队官微消息，2018年6月23日上午9点20分许，乐广高速公路南行K224路段发生一起大型客车侧翻交通事故。驾驶人刘某驾驶粤F号牌大型客车沿乐广高速由北向南行驶，至K224路段时车辆发生侧翻，事故造成3人死亡，7人受轻微伤。民警到达现场后，立即启动应急处置预案，消防、医疗等部门陆续到达开展救援。至12时30分，事故现场清理完毕，全线恢复通车。目前，事故原因调查及善后处置工作正在有序进行。

责任编辑：张申