乐广高速发生大客车侧翻事故 导致3人死亡7人受伤

原标题：乐广高速发生大客车侧翻事故 造成3人死亡7人受伤
清远市公安局交通警察支队高速公路第五大队官微消息，2018年6月23日上午9点20分许，乐广高速公路南行K224路段发生一起大型客车侧翻交通事故。驾驶人刘某驾驶粤F号牌大型客车沿乐广高速由北向南行驶，至K224路段时车辆发生侧翻，事故造成3人死亡，7人受轻微伤。民警到达现场后，立即启动应急处置预案，消防、医疗等部门陆续到达开展救援。至12时30分，事故现场清理完毕，全线恢复通车。目前，事故原因调查及善后处置工作正在有序进行。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 89年出生的女干部拟任团委副书记
- 【 军事 】 出鞘：中国侦察舰如何盯梢美日印舰队
- 【 财经 】 学者：个税起征点十年也不可能提到1万
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张学友寄语毕业生:不要为名利进演艺圈
- 【 科技 】 美国军用卫星遭遇网络攻击 黑客威胁加...
- 【 教育 】 北京2018高考成绩出炉 700分以上59人
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有