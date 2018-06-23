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乐广高速发生大客车侧翻事故 导致3人死亡7人受伤

乐广高速发生大客车侧翻事故 导致3人死亡7人受伤
2018年06月23日 16:59 人民网
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　　原标题：乐广高速发生大客车侧翻事故　造成3人死亡7人受伤

　　清远市公安局交通警察支队高速公路第五大队官微消息，2018年6月23日上午9点20分许，乐广高速公路南行K224路段发生一起大型客车侧翻交通事故。驾驶人刘某驾驶粤F号牌大型客车沿乐广高速由北向南行驶，至K224路段时车辆发生侧翻，事故造成3人死亡，7人受轻微伤。民警到达现场后，立即启动应急处置预案，消防、医疗等部门陆续到达开展救援。至12时30分，事故现场清理完毕，全线恢复通车。目前，事故原因调查及善后处置工作正在有序进行。

责任编辑：张申

乐广事故大客车
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