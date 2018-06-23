原标题：李彦宏辞任中国联通董事职务 |新京报财讯
新京报快讯（记者马婧）6月22日晚间，中国联通发布公告称，公司董事李彦宏申请辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。同时，增补百度公司副总裁王路为公司董事。
公告指出，近日公司董事会收到公司董事李彦宏先生提交的书面辞呈。李彦宏因工作繁忙，不能确保足够的董事履职时间，申请辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务。李彦宏的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。李彦宏确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。
今年1月，中国联通发布公告称，公司董事会成员拟由7名扩大至13名。根据名单，这13名拟任的新董事会成员中，有8人为非独立董事，他们分别是王晓初、陆益民、李福申、尹兆君、卢山、李彦宏、廖建文、胡晓明。
这8人中，有5人为中国联通这次混改引入的战略投资者，其中尹兆君为中国人寿副总裁，卢山为腾讯高级执行副总裁，李彦宏为百度董事长兼首席执行官，廖建文为京东集团首席战略官，胡晓明为阿里巴巴资深副总裁。
日前，中国联通公布了2018年5月运营数据，中国联通4G用户数首次过2亿，本月净增207万。
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