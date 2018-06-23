第32届奥林匹克日活动启动:近2万人在8城同时起跑

原标题：万人8城同时起跑 第32届奥林匹克日活动今启动

国家体育总局副局长、中国奥委会副主席蔡振华等为长跑活动领跑。中国奥委会供图

爱好者在奥林匹克文化营内体验。新京报记者 周依 摄

体育爱好者在活动教练带领下做热身运动。新京报记者 周依 摄

新京报快讯（记者周依）中国奥委会2018年第32届奥林匹克日活动今天（6月23日）在北京、张家口、承德、大同、哈尔滨、海阳、深圳、西宁等8个城市同步启动。上午9点，近2万名体育爱好者自8城同时起跑，以5公里长跑形式共同庆祝“奥林匹克日”。

北京站主会场设在北京奥林匹克森林公园内，不到8点，北京奥林匹克森林公园内已经聚集了不少市民。记者注意到，现场有带着家人“全体上阵”的体育爱好者，也有来自北京体育大学的学生团，均身着统一的奥林匹克日活动T恤。

除五公里长跑活动之外，现场还开展了奥林匹克文化营、群众体育项目竞赛和展示等活动。在奥林匹克文化营内，参与者们在投篮机、高尔夫球练习器、吊环等器材设备上“大显身手”，体育项目VR体验区也颇受欢迎。在印有“奥林匹克精神”和“全民奥林匹克”的展板前，聚集了不少民众合影留念。一位来自北京体育大学的学生告诉记者，自己是第一次参加奥林匹克日活动，班上很多同学也自发报了名，“有跑步活动都要来参与一下。”

据悉，1948年国际奥委会把每年6月23日定为“奥林匹克日”，以纪念国际奥委会正式成立的日子。中国奥委会响应国际奥委会的号召，自1987年以来已连续31年举办奥林匹克日活动。本届活动以“全民奥林匹克”为主题，北京站活动吸引了上千名市民前来参与。

责任编辑：张申