上海松江警方对联璧电子科技立案侦查 15人落网

原标题：上海松江警方对联璧电子科技依法立案侦查，15人已落网

@警民直通车-松江6月23日下午通报：近日，上海公安局松江分局陆续接到群众报案，称上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查，目前，张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案情正在进一步调查中。

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