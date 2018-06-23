台媒：解放军“中华神盾”近日绕台 台军默不作声

原标题：台媒：解放军“中华神盾”近日参与绕台 台军默不作声

[观察者网 综合报道]据台湾“联合报”6月22日报道，台军方人士透露，解放军“济南号”驱逐舰与“黄岗号”护卫舰，上周由彭佳屿附近经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，在台湾西南外海逗留，全程维持在所谓的台“防空识别区”范围内，距离小琉球最近时仅60海里（110公里），直到昨天（21日）才穿越海峡中线，向西南方逐渐远离。

报道称，这是一个月来，解放军第二次派舰近距离绕台，也是蔡当局上任以来第三次。此次解放军首度派出号称“中华神盾”的052C驱逐舰执行此类任务，在台湾周边海域逗留时间更超过一星期以上。但台“国防部”完全不对外透露消息，是否正因正逢军人退休金改革“修法”的敏感时刻而封口，不免令人充满联想。

报道称，2016年5月蔡英文就职前，解放军曾派出两艘军舰绕台，今年5月中旬再度绕台。先前两次都是1艘俄制现代级驱逐舰，搭配1艘国产054A护卫舰，其中今年5月的航行中，最近时曾距离苏澳仅30海里。

台官员透露，此次解放军军舰绕台，距离虽然比一个月前稍远，但派出的舰艇更新锐，逗留时间更长，船上的“红旗九”防空导弹射程，已足以威胁花莲东部地区的飞机起降。并且解放军这次还在台湾东方海域起降直升机进行训练。不仅台军“密切监控”，美国海军也派出P-8反潜机拍照。

台“国防部”军事发言人陈中吉表示，台湾周边的公海一直都有各国船只经过，其中也包括美国与大陆，台军对于相关状况都能密切掌握，台军也会派遣舰艇，对其采取必要的伴航、监控措施。

近期解放军海空绕台已成常态化，国防部新闻发言人吴谦大校曾表示，“台独”分裂活动是对两岸关系和平稳定的最大现实威胁，是对台湾同胞根本利益的损害。我们采取的一系列行动，针对的是岛内“台独”势力及其活动，为的是防止台湾民众福祉因“台独”图谋而受损害。如果“台独”势力继续恣意妄为，我们还将进一步采取行动。

责任编辑：张申