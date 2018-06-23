原标题：央行银保监会齐发声，传递了一个重要信号！

今年以来，我国银行业、保险业一方面加大服务实体经济的力度，同时有效防控金融风险，保持了安全稳健运行。无论是银保监会近日的表态、还是央行的最新报告，都传递了一个信号：当前我国金融体系非常稳健！

我国银行业保险业运行稳健

银保监会的最新数据显示，到5月底，银行业金融机构本外币贷款余额133万亿元，同比增长12%。

保险业为实体经济发展提供风险保障3115万亿元，为实体经济提供融资余额超过10万亿元。

银保监会相关部门负责人 肖远企：我们引导银行优化信贷结构。特别是鼓励支持银行，把有限的信贷资源，能够更多运用到制造业，新兴战略性产业，以及基础设施和国民经济发展的薄弱的领域。

今年，银保监会继续加大金融风险防控力度，引导银行保险业合规运营。一方面是把防控风险与企业转型相结合，促使“僵尸企业”平稳有序退出市场，同时对暂时遇到困难但前景良好的企业，提供资金支持，帮助企业渡过难关。在降杠杆、规范同业业务等方面都取得了积极进展，有力遏制了银行、保险资金脱实向虚的势头。

保险业再开放 外资险企加快布局中国市场

今年，保险行业将迎来一个更加开放的市场环境。不久前，银保监会宣布将外资人身险外方持股比例上限放宽至51%，未来外资会以怎样的姿态来抢食保险市场蛋糕呢？

今年6月，首家CEPA框架下的外资保险代理公司在深圳正式开业，这代表着我国保险业对外开放正在加快落地。吴娟，有着丰富的保险从业经历，一个月前她刚刚加盟这家外资险企，她看中的是外资险企产品的专业度和精细化。

意大利真意保险代理有限公司业务总监 吴娟：前不久我刚刚做了一笔业务，有五六个闺蜜，她们准备去欧洲做一个自驾游。因为她们去欧洲自驾希望能够获取那边快捷的一个服务，如果说有欧洲系统，欧洲背景的这么一家保险公司来帮她们提供这种旅游意外险，他们会觉得更安心，比如像我们这边就帮她做了这个签证申根的这种旅游险。

外资险企在华积极布局，源于国内保险市场空间巨大。

意大利忠利集团亚太区CEO 罗伯特·莱奥纳尔迪：在过去十年左右的时间里，中国这个市场每年复合增长超过20%，我们很庆幸有这样的发展机会。中国政府当局一直在为国际公司开放经营和取得成功开辟新的机会。那么我们面临的最大挑战是，我们还不能为每个地方的国内客户提供解决方案，我们期待市场能够继续开放。央行报告：将保持流动性合理充裕

中国人民银行近日发布的《中国区域金融运行报告（2018）》显示，2017年，全国各地区金融业持续加大服务实体经济、支持创业创新和新动能培育力度，各地区货币信贷和社会融资规模实现平稳增长，信贷结构持续优化，一般贷款加权平均利率基本平稳，资产质量总体稳健。

《报告》显示，2017年，地区社会融资规模平稳增长，中部地区直接融资占比相对较高。

去年年末，全国社会融资规模存量为174.6万亿元，同比增长12.0%。全年社会融资规模增量为19.4万亿元，比上年多1.6 万亿元。分地区看，中部和西部地区占比分别较上年提高2.6个和 3.0个百分点。其中，中部地区直接融资占比相对较高，企业债券和非金融企业境内股票融资合计占地区社会融资规模增量的9.5%，分别高出东部、西部和东北地区1.6个、5.2个和5.6个百分点。

信贷政策的结构引导作用显现，各地区信贷资源配置效率进一步提升。《报告》显示，小微和涉农领域贷款增长较快；产能过剩行业中长期贷款余额同比下降1.7%；房地产贷款增长放缓。

在实际贷款利率水平方面，保持基本稳定。《报告》显示，受美联储加息、国内经济稳中向好和物价水平上行等因素影响，名义贷款利率小幅上升，实际利率水平保持基本稳定。

2017年12月，全国一般贷款加权平均名义利率为5.80%，同比上升36个基点；一般贷款加权平均实际利率为1.84%，同比下降102个基点。

2017年监管部门出台了多项政策和措施，金融体系内部去杠杆见成效，金融机构经营稳健性提升。《报告》显示，资金在金融体系内部循环、多层嵌套的情况大幅减少，更多流向实体经济。

《报告》表示，2018年要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理充裕，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。继续完善宏观审慎政策框架，做好宏观审慎评估（MPA）工作。充分发挥窗口指导和信贷政策的结构引导作用，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，大力推进深度贫困地区金融精准扶贫工作，多措并举缓解小微企业融资难融资贵。打好防范化解重大金融风险攻坚战，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，守住不发生系统性金融风险的底线。

易纲：我国经济增长韧性增强

针对当前面对的外部冲击，近日，央行行长易纲在接受记者采访时强调，人民银行始终高度重视外部冲击的影响，将前瞻性地做好相关政策储备，综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，守住不发生系统性金融风险的底线。

易纲表示，金融市场波动受多种因素影响，近日股市出现波动，主要受情绪影响，周边股市也都出现一定程度的下跌。既然是市场，就会有涨有跌，投资者应该保持冷静，理性看待。

“当前我国经济基本面良好，经济增长的韧性增强，总供求更加平衡，增长动力加快转换，今年以来人民币是少数对美元升值的货币之一。基于这样的经济基本面，中国的资本市场有条件健康发展，我对此充满信心。”易纲指出。

易纲强调，近年来，内需对中国经济的拉动不断上升，贸易依存度已从2006年的64%下降到去年的33%，低于42%的世界平均水平，经常项目顺差占GDP的比例也从2007年的约10%下降到去年的1.3%，我国经济应对外部冲击的能力不断增强。中国是一个有13亿多人口的大市场，经济内生潜力巨大，有充分的条件和空间应对好各种贸易摩擦。

责任编辑：张岩