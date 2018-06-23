新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

上海市教委回应“外婆”改“姥姥”：原文恢复

上海市教委回应“外婆”改“姥姥”：原文恢复
2018年06月23日 18:46 政府网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　上海市教育委员会关于上海小学语文教科书“外婆”改“姥姥”一事的处理意见

　　上海市教委新闻办 

　　上海市教育委员会关于上海小学语文教科书

　　“外婆”改“姥姥”一事的处理意见

　　6月20日，网络舆论关注“小学二年级第二学期上海教育出版社出版的语文教科书第24课《打碗碗花》原文的‘外婆’被改成了‘姥姥’”。我委了解有关情况后，要求市教委教研室和上海教育出版社查清事实，向公众说明有关情况，并进一步提出以下处理意见：

　　一是责成市教委教研室会同上海教育出版社迅速整改，向作者和社会各界致歉，并与作者沟通，将该文中“姥姥”一词恢复为原文的“外婆”一词，同时依法保障作者权益。

　　二是按工作计划，今年9月起，小学二年级将使用国家统编语文教材，上海教育出版社出版的小学二年级语文教科书停止使用。

　　三是要求全市教材编写工作要从中吸取教训，充分尊重作者原文原意，切实依法维护作者正当权益。

　　四是我委将进一步加强教材编制的管理与指导，提高教材审查能力，提升教材质量。

　　感谢社会各界对上海基础教育教材建设工作的关心。

点击进入专题：
“外婆”是方言改成“姥姥”?上海语文教材引热议

责任编辑：刘德宾 SN222

教科书姥姥
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区