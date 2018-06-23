上海市教委回应“外婆”改“姥姥”：原文恢复

上海市教育委员会关于上海小学语文教科书“外婆”改“姥姥”一事的处理意见

上海市教委新闻办

上海市教育委员会关于上海小学语文教科书

“外婆”改“姥姥”一事的处理意见

6月20日，网络舆论关注“小学二年级第二学期上海教育出版社出版的语文教科书第24课《打碗碗花》原文的‘外婆’被改成了‘姥姥’”。我委了解有关情况后，要求市教委教研室和上海教育出版社查清事实，向公众说明有关情况，并进一步提出以下处理意见：

一是责成市教委教研室会同上海教育出版社迅速整改，向作者和社会各界致歉，并与作者沟通，将该文中“姥姥”一词恢复为原文的“外婆”一词，同时依法保障作者权益。

二是按工作计划，今年9月起，小学二年级将使用国家统编语文教材，上海教育出版社出版的小学二年级语文教科书停止使用。

三是要求全市教材编写工作要从中吸取教训，充分尊重作者原文原意，切实依法维护作者正当权益。

四是我委将进一步加强教材编制的管理与指导，提高教材审查能力，提升教材质量。

感谢社会各界对上海基础教育教材建设工作的关心。

责任编辑：刘德宾 SN222