原标题：美军司令尬吹中俄太空战力：未来可摧毁美所有卫星

据俄罗斯塔斯社6月22日报道，美国武装力量战略司令部司令约翰·海顿上将22日在美国国会众议院武装力量委员会一个小组委员会听证会上做出预测称，俄罗斯联邦武装力量和中国人民解放军在可预见的未来将能够击毁美国在所有轨道上的卫星。

海顿在听证会上发言时指出，俄罗斯和中国正在继续加强自己的军事太空能力，研发太空防御装备来限制和阻止美国进入太空，而这对于现今的军事行动来书至关重要。美国战略司令部预计，俄罗斯和中国的太空防御系统在可预见的未来将对美国的每个卫星构成威胁。

在回答议员提出的问题时，美国战略司令部司令称，中国和俄罗斯都在投入巨额资金发展自己的太空潜力，他们的唯一目是消除美国在空间领域的优势。海顿说，“中国和俄罗斯研发的陆基、太空设备，以及各种各样的高科技，我无法在听证会上一一列举，中俄两国之所以在太空领域投入巨资就是为了抵消美国的优势。我必须将这种潜力视为真正的威胁，这意味着我必须对这些威胁做出反应”。

▲美媒描绘美国卫星受到攻击

海顿称，在某些特定的领域，中国和俄罗斯比美国投入的资金要更多，但是他拒绝详细说明。

同时，海顿表示，在现阶段，俄中两国的军事太空潜力还不足以对美国产生严重威胁。他认为，中俄两国研发的装备目前还不能对美国产生影响，但美国必须确保在10 - 20年后还能保持情况不发生变化，毕竟来自太空领域的挑战非常严峻。

责任编辑：刘德宾 SN222