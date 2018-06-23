这11人向魏民洲行贿超亿元 他们都是谁？

原标题：行贿魏民洲的11个人

6月22日，湖南省郴州市中级人民法院公开开庭审理了陕西省人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲受贿一案。

郴州市人民检察院指控：1996年至2017年，被告人魏民洲利用担任共青团陕西省委副书记，商洛市人民政府市长，中共商洛市委书记，中共陕西省委常委、秘书长，中共陕西省委常委、中共西安市委书记，陕西省第十二届人大常委会副主任、党组副书记等职务上的便利，为相关单位及个人在矿产开发、土地竞拍、工程承揽、职务晋升及人事调动、融资贷款等事项上谋取利益，直接或通过其亲属等人非法收受相关单位及个人财物，共计折合人民币10978.3324万元。提请以受贿罪依法追究魏民洲的刑事责任。

魏民洲进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪，接受司法机关判罚。在庭审中，魏民洲痛哭。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，22日晚央视《新闻直播间》栏目在报道魏民洲受贿案一审开庭时，电视画面中的起诉书披露了向魏民洲行贿的11个人。

起诉书称，1996年至2017年，魏民洲利用职务便利，直接或通过其妻弟张亚杰、其弟魏治民、其妻张亚娜非法收受魏云章、王恒胜、王世春、李五亮、韩继明、孙玉玺、吴一坚、李宗松、李大有、张立今、王荣泽十一人给予的财物共计折合人民币10978.3324万元。

王世春为陕西鸿瑞实业集团有限公司董事长。据报道，王世春与魏民洲私交甚好，魏民洲曾带领商洛市委班子成员为王世春在山阳县的老家修建祖坟立碑题词，后因王世春涉案被查，魏民洲连夜派人将题词墓碑砸毁。

此外，工商信息显示，王世春还与魏民洲的妻弟张亚杰在2009年7月共同注册了陕西山福源实业有限公司。目前，该公司已注销。

孙玉玺为陕西贝斯特企业集团有限公司法定代表人。据报道，孙玉玺曾帮助魏民洲诬告地方官员，另有知情人透露，孙玉玺曾在魏民洲的帮助下当选第十一届全国人大代表。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，据陕西省政协原副主席祝作利受贿案庭审显示，孙玉玺也曾向祝作利行贿。祝作利利用职务便利，为其及相关单位在获取财政补助资金、项目审批、职务晋升等事宜上提供帮助。

吴一坚为金花投资控股集团有限公司法定代表人。据报道，魏民洲通过吴一坚攀上了令计划。令计划妻子谷丽萍曾任中国青年创业国际计划（YBC）总干事，吴一坚则担任了YBC的创业导师。令计划落马后，吴一坚曾被协助调查。

李大有为西安旅游集团原党委书记、董事长。去年7月，李大有与西安市政协原党组副书记、副主席赵红专同日被查。去年8月，李大有被“双开”。“双开”通报称，李大有违反政治纪律和政治规矩，搞政治攀附，捞取政治资本；违反中央八项规定精神；违反组织纪律，利用与魏民洲的利益交换关系，干预和插手组织人事工作，为自己积累政治资源。

据工商资料显示，魏民洲的妻弟张亚杰还曾在西安旅游集团下的西安旅游股份有限公司担任监事。

王荣泽为陕西榆林能源集团有限公司原董事长、党委书记。2013年10月，王荣泽被开除党籍。通报称，王荣泽在履行榆林市榆神煤炭有限责任公司总经理职责，担任榆林市榆神煤炭有限责任公司董事长、党委书记期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受巨额贿赂。2016年11月，王荣泽获刑11年。他被指受贿人民币1082.377万元。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）撰稿/何强

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