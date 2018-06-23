原标题：[壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年]厦门：建设高素质高颜值的经济特区

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记在金砖国家领导人厦门会晤上指出，“厦门的发展就是中国改革开放所走过历程的一个缩影”。改革开放40年来，位于东南沿海前沿的厦门经济特区，始终秉持“先行先试、敢为天下先”的精神，在经济、社会、生态等多个领域攻坚突破，实现了从海防前线到开放前沿的精彩转身。

这是高素质的创新创业之城，新经济、新产业快速发展，海运、陆运、空运通达五洲。

这是高颜值的生态花园之城，人与自然和谐共生。

这是历经近40载春风化雨，脱胎换骨、凤凰涅槃的厦门。

1981年10月，随着湖里加工区第一期工程破土动工，厦门经济特区建设拉开序幕，开启了先行先试的征程。率先实施国有企业税利分流改革，率先建设台商投资区、试点两岸直航。

在一系列率先改革探索中，最引人瞩目的是厦门编制的全国最早的一部经济社会发展中长期战略规划，主持编制的正是时任厦门市委常委、副市长习近平。

改革不只是在经济建设领域推进，一系列保护生态环境的新机制新举措也在厦门探索实践。

筼筜湖被誉为厦门的“城市会客厅”，是厦门高颜值的标志，但40多年前，却是“臭名远扬”的“龙须沟”。

1988年，时任厦门市委常委、副市长的习近平牵头打响了厦门治污的第一号硬仗——筼筜湖综合治理。此后，经历4期大规模综合整治，有了如今的一湖碧水。

多年来，厦门在生态保护、生态治理中形成的众多成功经验在全国推广。联合国开发计划署曾高度评价厦门的海域生态修复工作，并将其作为东亚海域污染防治管理示范区的示范工程，在全球推广示范。

挂牌仅3年的厦门自贸片区累计推出343项创新举措，其中49项属于全国首创，推动营商环境不断优化。

厦门划定981平方公里的陆域生态控制线，占国土面积的57.6%，为保障城市生态安全明确了底线。

围绕经济发展高素质、生态环境高颜值的改革探索，厦门经济社会发展驶入了快车道。

如今的厦门，全市生产总值比1978年增长280倍，财政收入增长817倍，城市人口增加300万。面向未来，厦门经济特区将在更高起点上，建设高素质的创新创业之城和高颜值的生态花园之城。

责任编辑：刘德宾 SN222