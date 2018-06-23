原标题：今年以来我国吸收外资稳中向好

央视网消息（新闻联播）：今年以来，随着我国一系列外资政策措施效果显现，我国吸收外资稳中向好，继续保持平稳增长势头。

商务部公布的数据显示，今年1到5月，全国新设立外商投资企业24026家，同比增长97.6%；利用外资526.6亿美元，同比增长3.6%。从投资来源地看，英美等发达经济体对华投资显著增长，英国、韩国、美国对华投资金额分别同比增长56.9%、66.9%和16.3%。从产业结构看，高技术制造业利用外资金额大幅提升，同比增长61.9%。

产业结构优化的同时，我国的引资政策和营商环境也在不断地优化。今年以来，我国稳步扩大金融业开放，鼓励外资并购投资、允许符合条件的外国自然人投资者依法投资上市公司。近日，我国还在投资自由化、投资便利化等6个方面，推出了23项进一步积极有效利用外资的重要举措。6月底前，我国将完成修订外商投资负面清单，大幅放宽市场准入，提升投资透明度。

随着一系列吸收外资政策措施的落地，境外投资者对华投资信心不断提升。联合国贸发会议近日发布的《世界投资报告2018》预测，2018年我国外商投资将继续增长。中国美国商会最新调查显示，74%的受访企业2018年将增加在华投资，比例继续提高。

责任编辑：刘德宾 SN222