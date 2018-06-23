环球时报社评:为什么说除了坚决迎战中国别无选择

原标题：社评：为什么说除了坚决迎战，中国别无选择

按照美方的说法，7月6日，美国将对清单中第一批价值340亿美元的中国产品加征关税。这必将立即触发中国的对等报复，也意味着中美贸易战的真正启动。这对中美两国以及全球贸易，无疑将产生巨大冲击。

在接下来的两周时间里，这场贸易战还有机会避免吗？

华盛顿的“极限讹诈”引起中国社会的普遍愤慨，但也的确有人认为，我们能不能退让一步，吃点亏以换取对方恢复理性。他们不占主流，但有一些影响。其传播较广的一个主要理由是，美国经济力量很强大，中国未必拼得过，硬拼甚至可能影响中国的战略机遇期。

必须说，这种观点过于天真，不切实际。对当前中国来说，除了坚决迎战，并没有其他选择。

首先，华盛顿已把中国逼到墙角，退无可退。中国“不想打”贸易战，为此已做出最大努力。前几个回合的磋商，中方都是以高度的诚意，灵活的态度，尽可能和美方达成共识，找到化解分歧的具体办法。但这或许让美方一些人误以为“中国怕了”，其一再撕毁共识，不把中国“不怕打”的后半句表态当回事。

举个简单例子。粮食安全堪称中国的国本，作为14亿人口的大国，中国一直坚持主粮自给，为此一直对主粮种植提供补贴，这几乎是全球性的通行做法。如大米国际价格是3000元/吨，中国政府收储价是3900元/吨，国际棉花价格是14000元/吨，中国政府收储价是19000元/吨。而美方强烈要求中国“削减甚至取消对农业的补贴”，扩大对美农产品进口。可想而知，要是中国取消或削减了这些补贴，将有多少农民破产？ 而我们的粮食安全依赖于美国，将产生多么大的风险？美国说不卖给中兴芯片，就让一家巨型企业面临灭顶之灾。如果有一天，美国说不卖给中国粮食，中国人就没饭吃，那无异于中国的咽喉被美国扼住。

特朗普政府的胃口很大，而且一次比一次大。如果中国在蛮横无理的“贸易讹诈”面前，在涉及核心原则和利益的问题上退让，非但不会换来华盛顿的尊重与克制，反而必定会激发它在贸易问题上得寸进尺，甚至将来可能试图打台湾牌压服中国。“暴秦之欲无厌”，割城得一夕安寝，起视四境，而“秦兵又至”矣。为今之计，只有通过坚决迎战，打出一条“贸易三八线”来，方能阻止美方的贪婪。

第二，面对美国这一轮贸易大棒，还没有哪个受害国“投降”的先例，就连日本都不甘心受辱。比利时首相米歇尔、法国总统马克龙都曾形容华盛顿的做法，是“拿枪顶着欧盟的脑袋”，这种情况下，欧盟“什么都不会谈”。在世界贸易史上，对贸易保护主义的做法，也从来都是“以牙还牙”，唯有此才能震慑“贸易猎食者”的进一步冒险。

不错，美国的GDP世界第一，打贸易战的子弹多。但不要忘了，现在对美应战的国家和组织加在一起，GDP总额超过40万亿美元，是美国不到20万亿美元GDP的两倍多，能动用的相应资源也大得多。而如果美国真挑起一场世界贸易大战，那它作为非正义的一方必将失败。

如果7月份的贸易战启动，至少将有750亿美元的美国产品受到影响，包括加拿大、欧盟、墨西哥等国针对钢铝关税所提出的400亿美元反制关税商品，以及中国报复性关税的340亿美元产品。全美零售商联合会和消费者技术协会委托进行的一项研究显示，美国每年将会因贸易战至少失去13.4万个就业机会。这些对美国同样也是难忍的疼痛。

第三，应战最糟糕的结果也比屈服的后果小。环球时报采访的贸易问题专家，做了研究测算，结论是虽然会遭受损失，但是中国可以承受的。往最坏了说，假如美方威胁的这2500亿美元都付诸行动，500亿产品加25%的税，2000亿产品加10%的税，一年是300亿美元，占中美贸易总额的5%左右。算上所有分散风险，美方的行动可能把中国的经济增长砍掉0.1个百分点。相对于新中国历史上经历过的大风大浪，这个损失并不算有多严重。关键是我们的心理要强大，相应的政策储备要做到家。

至少从理论上讲，迫在眉睫的贸易战还是有机会避免的，那就是华盛顿能清醒过来，悬崖勒马。否则，它就等着来自中国的迎头痛击吧。

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