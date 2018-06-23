公安部副部长：中方已完成常备维和警队组建集训

原标题：公安部常务副部长：中方已完成常备维和警队组建集训工作

新京报快讯（记者王梦遥）6月21日，公安部常务副部长王小洪率团出席联合国第二届警察首脑峰会，并会见联合国秘书长古特雷斯。在大会发言中，王小洪说，目前中方已完成330人的两支常备维和警队组建集训工作，并对400余名各国维和警察进行了培训。

记者了解到，为强化警务工作在维和建和与应对全球及地区安全威胁方面的地位作用，联合国自2016年起每两年举办一次警察首脑峰会，今年为第二届。

2015年9月，习近平主席出席联合国维和峰会并做出承诺，中国将加入新的联合国维和能力待命机制，决定为此率先组建常备成建制维和警队，并建设8000人规模的维和待命部队。

王小洪在大会发言中提到，目前，中方已完成330人的两支常备维和警队组建集训工作，并对400余名各国维和警察进行了培训。

在此次会议上，中方建议，要全面加强维和任务区驻在国维护安全能力建设；要全面提升维和警务能力，提高维和行动效率，并注意听取出警国意见。

王小洪说，中方将更加积极参与维和工作，向联合国推荐更多优秀人才，全力支持举办下届警察首脑峰会，并愿与各国分享中方在维和队伍管理方面的经验，提升维和警察的专业素质和纪律水平，共同构建普遍安全的人类命运共同体。

责任编辑：刘德宾 SN222