原标题：“大秘”重回中南海前，三位“老面孔”卸任

6月22日的一则人事消息值得关注——陆俊华履新国务院副秘书长。

陆俊华，江西人，1962年1月出生，曾长期任职国办秘书局，有近20年秘书工作经历。2014年4月空降海南，先后担任海南省副省长、云南省纪委书记等职务，在地方工作4年后，陆俊华重回中南海。

今年以来，国务院副秘书长“一进三出”——陆俊华履新，江泽林、汪永清和江小涓（女）卸任。

4年前的“救火”官员

先说陆俊华。

他毕业于江西财经学院计划统计系国民经济计划专业，在进入国务院办公厅前，他主要在中国民航局工作。

1990年12月，时任中国民航局办公室秘书处主任科员的陆俊华到了国办秘书二局工作，2005年11月，已任国办秘书二局副局长（正局级）的陆俊华履新国务院应急管理办公室（国务院总值班室）主任，在该职位工作5年后，陆俊华履新国办秘书三局局长。

据澎湃此前报道，担任秘书工作时，陆俊华曾表示，“做好秘书局工作，必须不断加强党性修养，养成过硬的作风，始终坚持和弘扬国务院机关优良传统。”

其管理下的秘书三局，新同志进入的第一堂课就是学习周恩来总理培育的“兢兢业业、忠于职守；艰苦奋斗、廉洁奉公；严肃认真、谦虚谨慎”的国务院机关优良传统。

2014年4月，国办厅级“大秘”陆俊华空降海南。

陆俊华也是“救火”官员。政知君注意到，在他“空降”海南前，海南省原副省长冀文林落马。

在海南工作不到3年，2016年12月，时任云南省纪委书记的张硕辅进京，履新北京市纪委书记，接棒张硕辅的，便是陆俊华。

如今，在云南工作仅1年半，陆俊华重回中南海。

三位国务院副秘书长卸任

今年以来，先后有三位国务院副秘书长卸任——江泽林、汪永清和江小涓（女）。

今年1月，江泽林履新吉林省政协主席。

江泽林，出生于1959年10月，早年曾在海南、陕西两地工作，2015年4月，卸任陕西省委常委不久的江泽林进京，履新国务院副秘书长。当年4月13日，他曾陪同时任国务院副总理汪洋会见美国总统贸易代表团。

汪永清则曾经两次担任国务院副秘书长。

2008年3月14日，时任原国务院法制办副主任的汪永清被任命为国务院副秘书长，一干就是4年多，离开国务院的这一年中，他曾在中央国家机关工委常务副书记、中央编办主任两个岗位短暂任职。

一直到2013年4月23日，他被任命为中央政法委员会委员、秘书长，国务院副秘书长。

一个背景是，汪永清第二次履新时，国务院副秘书长人事出现较大调整。

这波人事调动主要出现在2013年换届后的三四月间——

先是肖捷和丁向阳调任国务院副秘书长，其中肖捷接任尤权外放福建省委书记后留下的常务副秘书长。之后汪永清履新，开了中央政法委秘书长兼任国务院秘书长的先例。中候补舒晓琴从江西进京，补上了时任国务院副秘书长、国家信访局局长王学军外放安徽任省委副书记、省长后的空缺。

而本次卸任的江小涓，担任国务院副秘书长的职位是在2011年6月，至今已经7年。她主要负责原国务委员、国务院副总理刘延东的保障工作。

江小涓在全国两会期间出任十三届全国人大社会建设委员会副主任委员。

七位国务院副秘书长

《国务院组织法》第七条规定，“国务院秘书长在总理领导下，负责处理国务院的日常工作。国务院设副秘书长若干人，协助秘书长工作。国务院设立办公厅，由秘书长领导。”

政知圈（微信ID：wepolitics）找到一份2008年7月印发的《国务院办公厅主要职责内设机构和人员编制规定》，国务院秘书长1名、国务院副秘书长含兼职在内编制共9名。

今年2月以来，江泽林、汪永清和江小涓先后卸任。目前，在任的副秘书长除本次履新的陆俊华外，还有丁学东、舒晓琴、丁向阳、孟扬、彭树杰、李宝荣。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，丁学东，现任国务院常务副秘书长（正部长级），他和汪永清一样，都曾经二度出任国务院副秘书长。

2010年，时任财政部副部长的丁学东被任命为国务院副秘书长，3年后转任中国投资有限责任公司董事长。董事长干了不到4年，2017年2月，他又回到中南海。

此番履新的陆俊华，早年长期在国办工作，和他有类似经历的是孟扬，公开资料显示，孟扬曾担任过国办秘书二局巡视员、秘书一局局长等职务。

今年5月16日，国务院对国务院残疾人工作委员会组成人员作调整，孟扬任国务院残疾人工作委员会副主任（主任是国务委员王勇）；5月29日，孟扬出席全国禁毒工作电视电话会议，当时他的身份还是“国家禁毒委副主任”。

之前兼任国家禁毒委副主任的国务院副秘书长，是卸任不久的汪永清。

责任编辑：张建利