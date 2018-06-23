局长转正一个月后主动投案:对环境监测数据动手脚

原标题：转正一个月后 这个局长主动投案

又一起环境监测数据造假典型案件被官方披露。意料之中的是，案件发生在全国环境空气质量差的地区。意料之外，这个城市曾在2017年初因为二氧化硫“爆表”而被推上风口浪尖。

没错，政知君说的是位于山西省南部的临汾市。

今年3月28日，中国环境监测总站发现山西省临汾市部分空气质量自动监测站数据异常。生态环境部获知线索后，第一时间派出工作组赴临汾开展飞行检查，发现临汾市6个站点采样系统受到不明身份人员人为干扰，调查事实清楚、证据确凿后，依法移交公安部。

在通报这起案件时，生态环境部使用了“组织严密、策划专业、影响恶劣、性质严重”这样的措辞。那么，这起案子到底什么情况？

临汾市环保局原局长获刑两年

据官方通报，5月30日，山西省晋中市榆次区人民法院以“破坏计算机信息系统罪”对涉案16人作出判决：主犯临汾市环保局原局长张文清被判处有期徒刑两年，主犯临汾市环保局办公室原负责人张烨、环境监测站原聘用人员张永鹏分别被判处有期徒刑一年，其余13名从犯被判处有期徒刑八个月至拘役四个月不等。

从判决结果能看出，这些敢对环境监测数据动手脚的公职人员严重触犯了法律红线，“充分反映出一些地方和单位没有真正树立生态文明理念，政治站位不高，纪律规矩意识缺失，对贯彻落实中央生态环境保护决策部署不到位，弄虚作假，片面追求政绩，不在污染防治上下功夫，却在监测数据上动手脚、打歪主意”，生态环境部环境监测司负责人谈及该案时表示。

《南方周末》21日的报道披露了一些细节。2017年初，在临汾市环保局原局长张文清的授意下，临汾市环保局办公室原负责人张烨和环境监测站原聘用人员张永鹏指挥多名作案者在夜间潜入临汾市多个国控站点，干扰空气质量数据。为降低PM2.5、PM10数值，作案者拆下采样头，使用滤膜或者布条遮住一半或多半进气口。他们还用喷水壶或水枪在采样头周围喷水，甚至是氨水、氢氧化钠溶液，以降低二氧化硫监测数据。

如此干扰手法使得国控站点的监测数据时高时低，终在异常数据被上报给中国环境监测总站后“东窗事发”。

事发后主动投案

如果不是这则丑闻被曝光，临汾市本来还有可能成为大气污染防治攻坚战中的一个正面典型。

2017年1月4日至14日，临汾市一监测点的二氧化硫浓度接连“破千”。这组数据无疑是惊人的，要知道，这一指标在环境空气质量二级标准下为日均值150微克/立方米。

很快，原环保部与山西省政府联合派出专家组9名环保专家紧急赴临汾，帮助当地开展污染成因分析，制定应对措施。紧接着，2017年1月19日，临汾市市长刘予强代表临汾市政府进京接受原环保部的约谈。面对原环保部提出的“只能更好、不能变差”环境质量整改要求，他直言“心情沉重，如芒在背，如坐针毡”，并保证临汾市会尽快拿出方案，尽快遏制大气环境质量恶化趋势。

从市长的表态中可以想见得到临汾市环保局面临的压力。当时担任临汾市环保局副局长的张文清在接受媒体采访时表示，对临汾市环保形势来说，这是“壮士断腕”式整治的一年。

这一年，临汾市开展的八大治污工程中有六项涉及大气污染治理，包括工业企业的深度治理、燃煤锅炉的治理、清洁取暖、棚户区改造等。

之后，临汾市的大气污染治理工作交出了一份看似漂亮的“成绩单”。

张文清在山西省今年1月的新闻发布会上介绍临汾市大气质量改善情况时称，2017年10月1日-2018年1月15日，临汾市区环境空气综合质量指数为8.68，主要监测指标中PM2.5、PM10、二氧化硫平均浓度与去年同期相比，下降幅度分别为39.7%、34.3%、67.1%，降幅均为山西全省第一。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，3月，张文清“转正”成为临汾市环保局局长。另据《南方周末》披露，4月15日，他投案自首，直至近日获刑两年。

值得一提的是，张文清的前任郭波同样任职时间不长，担任临汾市环保局局长5个月后即被免职，彼时正是临汾二氧化硫“爆表”引发全国关注之时。

汾渭平原成新重点督查区域

说起来，环境监测数据造假不是新鲜事。

生态环境部通报称，临汾环境监测数据造假案，是继西安环境监测造假案之后，人民法院依法惩处的又一起环境监测数据造假典型案件。

2016年的西安环保局监测数据造假曾轰动一时。当时，西安市环保局长安分局主要官员偷配钥匙并记住密码，潜入国控站点，采取棉纱堵塞采样器的方式干扰空气质量检测。同临汾造假案类似，监测数据的异常引起了中国环境监测总站注意，经“飞行检查”被发现。去年6月，涉案7人因破坏计算机信息系统罪获刑，刑期从1年3个月到1年10个月不等。

此事发生后，原环保部表示将严厉打击环境监测数据造假。“两高”随后专门出台司法解释，首次将环境监测数据造假行为纳入污染环境罪。

可以说，官方对于环境监测数据造假的态度是一以贯之的。生态环境部通报临汾案时再次强调，“严厉惩处弄虚作假行为，不断强化监测数据弄虚作假防范和惩治机制，坚决防范和打击环境监测不当干预。对环境监测不当干预和弄虚作假的，坚持‘零容忍’，发现一起、严肃查处一起，除依法给予行政处罚外，构成犯罪的，坚决依法移交司法机关追究刑事责任。”

政知君最后还要补充几句，与上文两案事发地还有关联的是，生态环境部从本月开始已经启动了新一轮上万人次的大气强化督查，汾渭平原被列为重点区域之一。包括山西省吕梁、晋中、临汾、运城市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南市以及杨凌示范区被列入督查城市。

在大气污染防治力度持续升级的情况下，环境监测数据造假必将没有容身之处。

责任编辑：张建利