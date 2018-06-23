足协昔年三巨头受贿百余万 如今狱中减刑各有高招

来源：观海解局

原标题：昔年足协三巨头受贿百余万 如今狱中减刑各有高招

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）世界杯战火熊熊，不少人挑灯夜观，对于中国球迷这样一群真正的“吃瓜群众”来说，看着世界杯赛场“除了国足没去其余的全都到了”，可真是别有一番滋味在心头。

大家都不会忘记，由于中国足球曾赌球黑哨盛行，反腐风暴一度将足球圈众多知名人物拉下马来。

那么，身陷囹圄的几位前足协巨头在狱中的情况如何？请看观海解局为您解说。

杨一民受贿被判10年半 获三次减刑今年已出狱

杨一民，出生于1956年11月23日，安徽人，曾是安徽省二队的替补守门员，后入读北京体育大学，之后进入中国足协，曾任中国足协技术部主任、中国足协联赛部主任、中国足协副主席等职务。2009年4月，中超公司在京召开换届选举工作，杨一民顶替南勇，出任中超公司董事长。

2010年1月15日晚上，杨一民被公安机关带走。

据央视报道，杨一民是反赌案首批接受审判人员中职位最高的官员，曾和原足协主席谢亚龙、南勇并称“足协三巨头”。其所在的部门职能涉及到联赛、技术等各个领域。

2011年12月21日晨8时许，身着囚服的杨一民出现在新闻镜头前，头发花白、神情憔悴。据辽宁省铁岭市人民检察院指控：1997年初至2009年12月间，杨一民利用担任国家体育总局足球运动管理中心副主任等职务的便利，为有关单位或个人谋取足球裁判员任职等方面的利益，先后40余次收受20余个单位或个人财物，折合人民币共计125.4万元。

2012年，杨一民犯受贿罪，被判处有期徒刑十年六个月，并处没收财产人民币二十万元。判决后，杨一民转入位于燕郊的司法部燕城监狱服刑。

2013年12月，法院裁定对杨一民减去有期徒刑8个月。2015年11月，因在服刑期间认罪悔罪，遵守监规纪律，积极参加思想、文化、技术学习和劳动，考核期间共获表扬6次，确有悔改表现，杨一民获得第二次减刑，法院裁定对杨一民再减去有期徒刑1年。

从中国裁判文书网上可以看到，2017年7月，燕城监狱提出建议对杨一民再次减刑8个月。庭审中，最高人民检察院驻司法部燕城监狱检察室同意对罪犯杨一民提请减刑，北京市团河地区人民检察院当庭发表检察意见，也同意减刑。

最终，杨一民再获第三次减刑，减去有期徒刑8个月。减刑后应执行的刑期自2010年1月22日起，至2018年3月21日止。

也就是说，杨一民已经在今年春天重获自由。

此前，《京华时报》曾报道说，杨一民从到看守所开始就看了很多书籍，到狱中也离不开书，想刑满后去大学教书。不过，我国《教师法》规定，因故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，已不能取得教师资格。

照顾大小便失禁狱友 谢亚龙获两次减刑明年出狱

谢亚龙1955年12月生于重庆，练田径出身，主攻百米短跑，还曾在陕西省中学生运动会上拿过百米冠军。后来因受伤提前退役，转做教练。1980年考入北京体育学院（现北京体育大学）教练员大专班，后又攻读研究生。

研究生毕业后，谢亚龙被分派到体育科研所工作，后又去新成立的体育理论研究室做主任，30岁出头就成了副处级干部。

1988年年底，谢亚龙因文笔出色，被指派为国家体委主任伍绍祖秘书。四年后，谢亚龙还曾担任过北体大副校长、田径运动管理中心主任等。

2000年5月，伍绍祖离开体育总局，谢亚龙正在田管中心当主任。两年后从田管中心回到体科所，半年后又前往陕西安康担任市委副书记。

2004年10月，谢亚龙从安康回到北京，在体育总局信息中心担任副主任。2005年2月，接替阎世铎担任足管中心主任。

据新华网报道，丹东市中级人民法院判决认定：谢亚龙在担任国家体育运动委员会群众体育司司长、国家体育总局足球运动管理中心主任和受国家体育总局委派担任中国足球协会副主席等职务期间，利用职务之便，为他人谋取利益。公诉机关指控被告人谢亚龙收受贿赂172.78万元。

最终，法院认定被告人谢亚龙犯受贿罪，判处有期徒刑10年6个月，并处没收个人财产人民币20万元。违法所得予以追缴，上缴国库。

媒体报道说，谢亚龙在燕城监狱服刑期间被分派到园林组，日常的工作是种树、浇花、剪草，还自学了按摩和养生。此外，一名精神出了问题的罪犯住到监狱医院大小便失禁，谢亚龙还主动照顾他，帮他洗涮，弄得自己也是一身。

2015年1月，燕城监狱提出，在服刑期间，谢亚龙能认罪服法，遵守监规纪律，考核期间获5次表扬，1次特殊表扬，共计表扬6次，退缴全部违法所得，缴纳了所判处没收的个人财产人民币20万元，裁定对谢亚龙减去一年有期徒刑。

2016年11月，北京法院审判信息网发布《谢亚龙受贿罪减刑刑事裁定书》。裁定书显示，燕城监狱提出，谢亚龙认真悔罪、遵守监规纪律、积极劳动，共获得6次表扬。这一次，法院再度判决其减刑一年。

由此算来，这名前足协副主席将在明年3月3日刑满释放。

南勇受贿119万元明年出狱 狱中搞发明写小说获减刑

原中国足球运动管理中心主任南勇，吉林延边人，毕业于沈阳体育学院，1997年9月调入中国足协工作，先后担任专职副主席、司库等职。2001年作为代表团团长率中国足球队参加世界杯亚洲区预选赛，并冲击世界杯成功。

在仕途上，南勇曾一路高升。2005年至2009年初，南勇任足协党组书记、副主任、中超委员会主任。2009年1月，任国家体育总局足球运动管理中心主任，党委书记。中国足球协会副主席，党组书记。2010年1月15日，南勇被公安部8·25反赌专案组带走。

据新华社报道，涉嫌操纵足球比赛等并从中收受贿赂，南勇于2010年3月被辽宁检察机关批准逮捕。2012年6月13日上午，时年50岁的南勇被带入铁岭中院接受法院审判。法院一审判处其有期徒刑10年6个月（刑期自2010年1月22日起，至2020年7月21日止），并处罚金人民币20万元。

法院在判决书中认定，南勇利用担任国家体育总局足球运动管理中心党委书记、副主任、主任等职务便利的机会，更多地涉及俱乐部升降级、裁判安排“关照”比赛、运动员出国深造、教练员工作便利等事宜，从中大肆收受相关人员所送的钱财或名表、贵重物品等。10余年间，其共计收受他人财物合计119万元。

后来很多人都注意到，狱中的南勇搞起了发明创造。毕业于沈阳体育学院并且从事了多年体育管理工作的南勇先后申请了“足球射门练习装置”和“便携式球门”等两项体育专利，依靠这两项专利，南勇获得了监狱的表扬。

在监狱中除了搞发明创造外，南勇还出版了一本长篇小说，名为《孤独的祭灵者》，为他获得了180分的积分，相当于两个月的减刑。

2014年12月9日，燕城监狱提出，在服刑期间，罪犯南勇能认罪服法，遵守监规纪律，积极参加学习和劳动，考核期间获表扬7次，在服刑期间确有悔改表现，建议对其减去有期徒刑一年。北京市二中院经审理认为，罪犯南勇符合法定减刑条件，裁定对其减去一年有期徒刑。

以此计算，南勇的刑期将于明年7月21日结束。

陆俊吹一场黑哨得35万好处 狱中积极干活获减刑一年

除了上述的足协三巨头，提起陆俊，当年的中国足球圈也是无人不知。他一度被称为“金哨”，曾主哨诸多国内外的重大赛事。

2010年3月他因为足坛涉赌等事件，被警方带走。

陆俊事后在接受央视采访时透露，2003年末代甲A申花夺冠，其中第25轮申花4比1大胜上海国际的比赛中，他吹了一场黑哨并收获不菲。陆俊说比赛前三天被确认为主裁判后，在中国足协办公室见到裁判委员会负责人张建强，张建强对他暗示说：如果申花赢得比赛，会有所表示。

得到暗示之后，陆俊心领神会。在这场众人瞩目的上海德比之战，陆俊吹罚申花队犯规20次、上海国际犯规13次，但申花队的犯规大多是警告性质的，而上海国际队的犯规则相对较重，沈晗在第60分钟因背后铲人被陆俊红牌罚下，但类似的动作申花队员做就只是一般的警告或黄牌。事后他来到足协张建强的办公室，张建强从抽屉里拿出一个大纸袋给他，里面是35万元现金。

据中新网报道，2011年12月，陆俊案开庭，他在庭上供认接受了81万元的贿赂。2012年，陆俊因非国家工作人员受贿罪，被判处有期徒刑5年6个月，追缴贿金78万元，并处没收财产10万元。

在燕城监狱服刑期间，陆俊负责挖坑种树之类的绿化工作，由于干活积极，多次获得表扬。

2014年7月2日，北京市第二中级人民法院对前足球裁判陆俊减刑案进行公开开庭。由于陆俊在服刑期间能认罪悔罪，遵守监规纪律，先后获得5次表扬和1次单项表扬，法院当庭作出对陆俊减去1年有期徒刑的裁定。

2014年9月2日，陆俊刑满释放。此后有媒体报道说，出狱后的陆俊在做生意，而且做得不错，还爱上了登山。

责任编辑：张建利