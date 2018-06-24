公安部常务副部长王小洪出席联合国警察首脑峰会

原标题：公安部常务副部长王小洪率团出席联合国第二届警察首脑峰会

6月21日，公安部常务副部长王小洪率团出席联合国第二届警察首脑峰会，并会见联合国秘书长古特雷斯。

当地时间6月21日，联合国第二届警察首脑峰会在纽约联合国总部举行，中国公安部常务副部长王小洪发言。中新社记者 廖攀 摄

王小洪在大会发言时表示，中国历来重视维和行动并积极贡献力量。2015年9月，习近平主席出席联合国维和峰会并做出庄严承诺。目前，中方已完成330人的两支常备维和警队组建集训工作，并对400余名各国维和警察进行了培训。中方建议，要全面加强维和任务区驻在国维护安全能力建设，把提高驻在国自身警务能力作为维和一项重要工作，保证其有能力维护好本国安全，使联合国维和工作可持续发展。要全面提升维和警务能力，提高维和行动效率，并注意听取出警国意见。中方支持联合国在维持及建设和平领域进一步发挥作用，支持联合国和平安全架构改革的努力。中方将更加积极参与维和工作，向联合国推荐更多优秀人才，全力支持举办下届警察首脑峰会，并愿与各国分享中方在维和队伍管理方面的经验，提升维和警察的专业素质和纪律水平，共同构建普遍安全的人类命运共同体。

在会见古特雷斯时，王小洪表示，中方将积极落实习近平主席与古特雷斯秘书长达成的共识，坚定支持联合国在维和建和领域进一步发挥作用，并继续支持维和警察能力建设，为促进和维护世界和平发挥更大的作用。希望与联合国进一步加强在“一带一路”安全及禁毒、反恐等领域的合作，更好造福各国人民。古特雷斯高度评价中方为联合国维和事业做出的重要贡献。他表示，中国维和警察选拔培训坚持最高标准，他们执行维和任务期间严格遵守联合国工作规范和纪律要求，表现出过硬的专业素质和职业操守，得到各方高度评价。联合国赞赏中方支持维和警察能力建设，期待中方在维和领域发挥更大作用。

出席峰会期间，王小洪还与俄罗斯、巴基斯坦、卢旺达、南非、葡萄牙、塞内加尔等国代表就深化“一带一路”安保、反恐、打击跨国犯罪、能力建设等领域合作深入交换意见，并达成重要共识。

为强化警务工作在维和建和与应对全球及地区安全威胁方面的地位作用，联合国自2016年起每两年举办一次警察首脑峰会，今年为第二届。来自100余个国家的警察首脑和代表共400余人出席会议。

责任编辑：张建利