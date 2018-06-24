英国热议中国速度：中国工程完成 英还在研究咋干

原标题：英国热议“中国速度”：中国完成工程时 英国还在研究怎么干

参考消息网6月24日报道 英媒称，英国人头痛的铁路交通和私有化再次引发出“中国速度”的话题。6月14日在英国舆论中举足轻重的时事节目BBC“问答时刻”谈到了中国效率，引起嘉宾和观众激烈讨论。

据英国广播公司网站6月19日报道，14日的“问答时刻”节目中最后一个提问者抱怨英国火车老旧，服务不达标。英国人长期普遍抱怨，铁路系统昂贵、低效。

报道称，节目嘉宾之一，英国著名政治事务记者奥克肖特说，她自己就每天坐火车上班，因此特别理解观众的感受，因为保守党政府对公众许诺改善火车系统，但是公众并没有得到承诺的服务。她说，稍早看过中国人的办事方式，“我注意到他们（中国人）动用数千工人，9小时就建成一个全新的火车站。”

次日英国著名的事实核实网站发文澄清说，奥克肖特在“问答时刻”节目中陈述的“事实”并不准确，中国并没有在9个小时内建成新火车站。

文章说，在福建省龙岩进行的9个小时的建筑工程是改造已有的火车站，非完建造一个全新的火车站。这个独立的事实核实网站发文说，这段视频广为流传，得益于传奇企业家埃隆·马斯克大力推荐。

报道称，2018年初，这段由梨视频网站发布的龙岩火车站的夜间建造视频在网络流传一时，并引起了轰动。当时一些媒体报道说，视频显示一个全新的火车站在9小时内落成，当时有1500名工人动用了23台挖掘机，7列火车参加了夜间作业。

报道称，当时美国著名的网络杂志Slate以及《全球建筑评论》都介绍了这段9小时施工的背景，说中国工人分成7班，同时作业，安装了预制部件。

报道称，这段车站夜间快速施工的视频年初在网络流传开后，中国媒体评论说，“仅用9个小时，就完成了铁路史上的新奇迹。”

报道称，当时这段视频和“中国速度”也曾受到英国各报的关注。《独立报》当时还列举了近年来中国其他的一些“惊人”工程。

《独立报》的相关报道后面一位读者说了一件有意思的事情：“我开车路过了某个临时设立的红绿灯，很多车排队堵在那里，我看到一名工人在坑里挖掘，另外四个工人在一边旁观，还有另外两个穿西装的人在打电话。”评论者说，“最近在我们讨论希思罗机场是否要修第三条跑道的时候，中国人已经建造了15个新机场。”

《每日邮报》读者评论：中国有技术有人力，这些英国都没有。此外，类似项目（龙岩车站）本身在英国至少需要半年讨论时间，更不要说完成了。

另外一位读者评论说，要像中国人那样干，必须要有以下条件：国家有决心；有无限的愿意干活的人力资源。他说，“我去年去中国，他们在讨论在多长时间内修建连接北京和莫斯科的高铁，而那段时间在英国只够寻找咨询公司并向他们付费。”

报道称，读者在《独立报》文章后面评论说：英国过去也这么做工程，例如在1892年5月21-22日在英国“大西部铁路线”，3500名工人把近300公里的宽轨变成标轨。随后有读者回应说，放在现在，那些铁路工人肯定都失业了，那些活在现在得拖上两年。

报道称，1月底英国媒体的热议也受到中国媒体的关注。中国媒体评论说，英国民众在真诚夸奖和真心反省：“中国既有技术又有人力，英国只能做梦想想了。光谈判就需要6个月的时间，更别说施工了”。

资料图：动车在南宁屯里大桥上行驶 新华社记者 黄孝邦 摄

责任编辑：张建利