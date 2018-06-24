环保局长指使作案者戴头盔 这场造假案堪比谍战剧

原标题：环保局长指使，作案者戴头盔……临汾监测造假窝案堪比谍战剧

西安长安区监测数据造假事件殷鉴在前，临汾时任环保局长仍敢指使下属干扰监测点，顶风违规背后写着两个字：猖獗。

▲临汾曾因“二氧化硫超标十倍”事件引发广泛关注。图源：视觉中国。

今年4月，临汾市环保局原局长张文清指使手下对市区6个国控站点进行干扰；临汾市环境监测站原聘用人员张永鹏还建立名为“兄弟”的微信群，许诺给作案者每人每月3000元好处费；为了不被拍到，作案者配备了口罩、帽子、头盔、手套等，更请人实施远程屏蔽技术……临汾近日被曝出的大气监测数据造假窝案，引发关注。

6月23日下午，生态环境部环境监测司就此向媒体通报，称该案影响恶劣、性质严重、教训深刻，发人深思，令人警醒。

临汾大气监测数据造假窝案与之前西安长安区曝出的监测造假案，可谓惊人的相似——都是环保局长指使，都是通过非法手段干扰监测点。相形之下，临汾一案涉及人员更多、组织更严密、干扰站点更多、持续时间更长，作为地方环保部门竟猖獗至此，难怪环境部会震怒、舆论会惊愕。

长安区监测造假案被曝光后，当时的环保部曾表示，要坚决打击环境监测不当干预和弄虚作假行为；“两高”还为此出台司法解释，将环境监测数据造假行为纳入污染环境罪。但为何临汾涉事环保官员对此仍敢置若罔闻，最终重蹈覆辙？

这也反映出，部分环保官员仍存在投机取巧心态。拿临汾来说，2017年当地曾因“二氧化硫超标千倍”事件上了舆论黑榜，面对环保考核压力，涉事环保官员拿出的不是治污魄力，而是自以为是的小聪明。

▲临汾“毒雾”事件。图源：视觉中国。

此种心态非涉事官员独有：前几年，不少地方都曝出疑似利用雾炮车干扰环境监测的情况。今年1月，宁夏石嘴山市“为改善数据雾炮车‘用力过猛’ 环保局大楼被喷成冰雕”一事，也引发轩然大波。

这背后或许连着造假的低风险。临汾此案若不是作案者太猖狂，作案频密且持续时间太长，手法欠专业，使得监测数据出现明显异常，恐怕还不至于被轻易发现。最初被发现后，该案还差点被“压下去”——案发后，山西省环保厅曾向临汾市环保局通报，后者将此事定义为个人行为，直接作案者只被公安机关拘留10日，后来环保部介入真相才大白。

从公开报道看，目前地方环保官员因监测数据造假被治罪的，有西安和临汾两地。但这或是冰山一角。临汾这起案件中就有个细节，张文清指使造假前，认为“本省别的附近地市空气监测数据有些失真”。他何以有此判断，这是否属实，所谓“失真”有无连着秘密，令人遐想联翩。

▲临汾市区内的6个国控站点。

这起监测数据造假窝案，堪称负面典型。对这类触犯法律“红线”、污染行政作风的做法，就该以铁腕姿态打击，该追责就追责，以儆效尤。

为了防止类似事件再现，接下来，环境主管部门不妨从几点着手：首先，对环境监测数据异常进行更严密监控和分析，强化大数据执法，动用更多“飞行检查”手段。不仅要查直接篡改数据的造假，对于类似雾炮车干扰这类擦边球式的造假行为，也要零容忍。对于个别地方政府掩盖和袒护监测数据造假的，也要一查到底。

再者，积极引入社会监督。事实上，在官方环境监测外，许多专业环保组织也会对地方污染数据展开日常监测。鉴于此，不妨将其纳入合力监督体系中，甚至以开放态度扶持民间环境监测，增强对监测数据造假的震慑。

无论如何，决不能容许这类恶劣的监测数据造假窝案再上演。

责任编辑：张建利