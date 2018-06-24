世界杯去现场看球？中使馆提醒球迷注意签证政策

原标题：世界杯去现场看球？中国驻俄使馆提醒球迷注意签证政策

加里宁格勒是2018俄罗斯世界杯举办城市之一。由于加里宁格勒与俄本土不相邻，是一块飞地，且只与立陶宛和波兰两国相邻，而这两个国家均为申根国家。为避免来此观赛的中国球迷出入境遇到困难，我驻俄大使馆对此发布了如下提醒：

一、加里宁格勒适用于世界杯期间凭“球迷护照”（FAN ID）免签出入境的政策。

二、如拟从欧盟国家入境加里宁格勒，请提前办好申根签证或过境签证。

三、如拟乘飞机直飞往返加里宁格勒与俄罗斯本土之间，不需要任何签证。如拟通过陆路往返，应提前办好沿途国家签证。

中国驻俄罗斯大使馆领事保护协助电话：007-4999518661；世界杯期间热线值班电话：007-9167680308；

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991。

责任编辑：张建利