世界杯激战赢家却是它？背后一场产业升级正加速

原标题：世界杯激战，赢家竟是小龙虾？背后一场产业升级正在加速…

如火如荼的世界杯点燃了中国球迷的看球热情，也给了球迷们一个吃夜宵的“正当”理由。从世界杯开幕至今，小龙虾、啤酒、烤串等在各大电商、外卖平台上的销量激增，球迷食指大动的背后是商家争夺世界杯“夜宵经济”的一场“掘金”大赛。

众商家争夺世界杯“夜宵经济”，夏日经济热度看涨谁在蹭热点？世界杯看热闹，如何通过现象看财经的门道？

《央视财经评论》邀请到财经评论员张春蔚以及央广财经评论员王冠做客演播室，透过现象看本质，深入解析。

世界杯商战，为何火的是小龙虾？

外卖平台饿了么数据显示，世界杯开赛以来，6月14号至21号，夜宵时段仅小龙虾的订单量环比5月同时段，就增长了41%，交易额环比增长了52%。比赛受关注度越高，小龙虾订单量越大。伊朗与摩洛哥比赛期间，小龙虾卖出282万只，西班牙与葡萄牙的比赛则高达355万只。6月21号的球赛，饿了么场均配送150万订单，这么大的外卖量也让外卖小哥们的收入提高了不少。

财经评论员 张春蔚：夜宵经济很大一块是小龙虾撑起来的。小龙虾之所以成为夜宵网红，因为有几方面原因：一、拍出来的照片好看，适合发朋友圈，是一款有“网感”的食物；二、小龙虾吃的过程让人感到满足；三、小龙虾烹饪门槛低，容易做得好吃；四，没有只吃小龙虾的，可以带动其他饮品酒水销售。

应该看到2018年的消费重点，其实主要是在很多产业领域当中，比如说小龙虾的背后是生鲜电商，在生鲜电商的背后，意味着你全产业链的配合，既有产地问题，还有冷链问题，还有最后一公里的问题，在这一系列你可以看到中国移动互联网的电子支付以及相应的配套全产业链，都在这届世界杯当中变成了一次实战演习。

央广财经评论员 王冠：小龙虾特别体现了我们的一个消费升级，它是一种伴随式的消费，体现了现在较强的消费能力和消费的动能，而另外一方面以小龙虾为例，不管是电商平台，还是大量的中国企业，都用一切方式去营销，来抓住消费者的眼球。

财经评论员 张春蔚：夜宵经济带动生鲜电商。数据显示，2017年，外卖保持了惊人的发展速度，相比2016年更加突出的变化是，一大批传统餐饮人停止观望，纷纷加入战局。市场规模方面，这一年的线上外卖市场规模达到3000亿元，和2011年的203.7亿元相比增长了13.7倍。

预计到2020年，外卖的线上化率将达到90%，餐饮在线外卖达到7000亿，将占餐饮大盘的13.5%-14%。正是这几年生鲜电商在供应链、冷链物流、仓储、配送等环节的迅猛发展，让吃货们方便地吃到各地小龙虾、时令果蔬。

同样，外卖行业经过四年高强度竞争的打磨，配送效率和商户管理能力、资源协调能力都比上届世界杯大幅度提升，这也是世界杯夜宵经济得以爆发的一个原因。

中国企业扎堆世界杯为哪般？

央广财经评论员 王冠：这张图片是我在这回俄罗斯最东部，也是唯一在亚洲区的举办城市叶卡捷琳堡的街头所拍到的，左边这张照片，球迷广场的大屏就是中国企业生产的，底下有很明显的标志，而大屏两侧有赞助商的林林总总的品牌，大家仔细数的话，有相当比例是中国企业的身影。

右边是在叶卡捷琳堡街头随处可见的世界杯的海报，这三行赞助商的品牌，也有好多家中国企业的身影。这说明，企业很拼，民众很嗨，经济元气很充盈，体现出了我们中国企业在一带一路大的时代格局之下这种全球化布局的雄心。

FIFA世界杯官网上列出的2018俄罗斯世界杯赞助商显示，在10多个赞助商中，中国企业占据了7席，覆盖3个赞助级别。

财经评论员 张春蔚：世界杯期间，我国的企业走出国门去做广告，为什么出的是中文的广告，而不是一个国际化的广告？其实，这样做的目的不在于我们在国际上获得了多少品牌的美誉度，而在于它对于品牌的拉动，实际的下载量，以及用户增长是不是带来立竿见影，从目前来看这一轮借助世界杯所有的企业多数都获得了溢价，越是新面孔越获得了效率的提升，从这个角度而言，我们应该看到世界杯所带来眼球的经济，体育所带来的这种经济的荷尔蒙的这些东西，都可以助推很多的品牌的快速成长。

全民狂欢如何助力体育产业升级？

财经评论员 张春蔚：本届世界杯全方位助力中国体育产业发展。这是一届天时地利人和的世界杯，由于时差原因，本届世界杯观赛时间对中国观众非常友好，很多晚上8点、11点开赛的比赛。让球迷和伪球迷都有了共同参与的可能；让中国体育产业多了一些亲民基础，有助于体育热点的延续，使得奥运和世界杯每两年一个热点；有关注就有热点，有热点就有传播，有传播就播下了产业的种子。很多中国企业在这轮体育营销中出现新面孔，虽然广告有些简单直接，但是对三四线城市用户拉动明显。

央广财经评论员 王冠：中国企业在世界杯舞台上展示自己的品牌，而世界杯恰恰是全球最有含金量的体育品牌之一，从上个世纪30年代到现在已有快90年的时间了，品牌的培养是需要做长线的。一方面我们享受这一个月的嘉年华，另外一方面就是风物长宜放眼量，这样品牌的塑造，包括出现在世界杯一级赞助商，都是有着长线的明确战略思维。在短期时间之内，我们会有比较明确的红利的流量收割，但是世界杯结束之后能不能再有脚踏实地的精神，能不能再有过硬的这种性价比，这就不是靠着短期的流量收割了，所以，世界杯一方面给我们球迷带来的是嘉年华，对于我们的体育和品牌来说，你既然已经借船出海了，这就是全新的一刻。

我们已经是全球第二大经济体，但是依然有巨大进步的空间，今天的体育应该更多的成为一种伴随着每一个人每一个家庭的一种生活方式，成为我们更加积极的经济发展和民众生活的一个引领者。我们自己的联赛该如何地升级？我们自己的体育品牌应该如何铸造？我们的全民的健身消费如何更好地引导？难道在体育的嘉年华期间，我们谈论更多的是吃，而不是别的内容吗？所以，在世界杯的热度之后，有很多财经视角的冷思考期待着和大家做更多的讨论。

责任编辑：张建利