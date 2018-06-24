北京市首次“新中考”今开考 7月4日公布中考成绩

原标题：本市首次“新中考”今日开考

本报讯（记者 武文娟）今天上午，本市首次“新中考”开考，6.5万多名考生将走进考场。

北京青年报记者获悉，与往年不同，今年中考文化课考试科目为语文、数学、外语、历史、地理、思想品德、物理、生物（化学）。语文、数学、外语为必考科目，其余五科中选择三个科目考试，其中物理、生物（化学）至少选择一门。

面对首次“新中考”，北京教育考试院提醒考生，今年中考考生需要在不同考场完成全部六科考试。每个考点都在明显处张贴了考场平面图，考生进入考点后应按平面图所示寻找考场。进入考场前，要认真核对考场标识的考试科目和考场号是否与准考证一致，确认无误后再进入考场。 同时，考生需携带2B铅笔、黑色字迹的钢笔或签字笔、直尺、圆规、量角器、三角板、无封套橡皮等考试用品参加考试，除此以外其他任何物品不准带入考场。

市教育考试院还提醒考生，2018年北京市高级中等学校招生考试全部采用网上评卷方式。各学科试卷只印制试题，考生答题均按要求在答题卡指定位置填涂、作答。答题卡要保持清洁，不要折皱、破损。条形码要按规定粘贴在答题卡指定位置。

在进行选择题（客观性试题）作答时，要使用2B铅笔将所选答案按题号顺序规范填涂。修改时，用橡皮擦除干净。在进行非选择题（主观性试题）作答时，必须用黑色字迹签字笔在答题卡上各题目答题区域内作答。数学科目的作图题和化学科目的画图题也要使用2B铅笔作答。未使用规定用笔答题或未在答题卡指定位置作答答案，均视为无效答案，不记成绩。

按照安排，7月4日12：00公布中考成绩及分数分段统计，考生可登录北京教育考试院网站（www.bjeea.cn）及各区考试中心网站查询。

责任编辑：张建利