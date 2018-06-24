人民日报：解决好现代化经济体系建设的关键问题

改革开放40年来，我国创造了经济增长和制度转型的双重奇迹。即使以最保守的方法计算，我国的实际人均国民总收入也增长了约20倍，超过同期所有大国的增长速度。与此同时，我国工业、农业、国防、科技等各领域的现代化水平快速提升，中国特色社会主义制度优越性日益凸显，国家治理体系和治理能力现代化水平稳步提高。到本世纪中叶我国将完成现代化的最后冲刺，这意味着我国将在今后30多年时间里实现从全面建成小康社会到基本实现现代化、再到全面建成社会主义现代化强国的跃升。

建设现代化经济体系，是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局出发，着眼于实现“两个一百年”奋斗目标、顺应中国特色社会主义进入新时代的新要求作出的重大决策部署。从世界各国现代化进程看，在经历高速增长阶段后，能否建成适应现代化发展要求的经济体系，从而实现经济发展从量的扩张转向质的提高，是实现现代化的关键。实现创新驱动发展，处理好政府与市场的关系，是建设现代化经济体系必须面对的两大关键性问题。前者为现代化发展提供充足动力，后者保证经济社会持续健康发展。特别是如何处理政府与市场的关系，即使是已经实现现代化的发达国家也没能彻底解决这一问题，经济仍然不时大起大落。我国虽然是现代化道路上的后来者，但仅用短短几十年时间就取得了发达国家几百年的现代化成就。基于丰富的改革开放经验和社会主义制度优势，我国有能力解决好创新驱动发展和政府与市场关系这两大关键性问题，建成现代化经济体系，实现高质量发展，进而全面建成社会主义现代化强国。

强化创新对建设现代化经济体系的战略支撑作用。创新是引领发展的第一动力，也是建设现代化经济体系的战略支撑。适应社会主义现代化强国建设要求的现代化经济体系，必然是建立在先进科学技术基础上的经济体系。党的十八大以来，我们采取多项举措，大大优化了创新环境。在新时代，为了进一步强化创新对建设现代化经济体系的战略支撑作用，应通过创新和加强事中事后监管、强化知识产权保护、完善金融服务体系、加快要素价格市场化改革、构建与科技发明无缝对接的技术转化体系等，促进企业自主经营公平竞争、消费者自由选择自主消费、商品和要素自由流动平等交换，让全社会创新活力竞相迸发；通过深入实施创新驱动发展战略，大力优化创新生态，培育更多具有自主知识产权和核心竞争力的创新型企业，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展，夯实绿色发展的技术基础，推动我国现代化经济体系建设不断取得新进展，发展不断迈上新台阶。

处理好政府与市场的关系。使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，是以习近平同志为核心的党中央提出的处理政府与市场关系的重大原则，是我们党关于政府与市场关系问题的重大理论创新。处理好政府与市场的关系，要坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端，正确认识和把握市场规律，使市场通过价值规律、竞争规律、供求规律等在资源配置中起决定性作用；加快转变政府职能，加强和完善政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能，调整优化政府机构职能，建设人民满意的服务型政府；深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业；优化收入分配结构，建设增进效率、促进公平的收入分配体系，逐步实现收入分配合理、社会公平正义、全体人民共同富裕。

（作者为北京大学国家发展研究院院长）

责任编辑：张建利