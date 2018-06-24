北京中考期间气温高 下周或连续五个高温日

原标题：北京中考期间气温高今明天有雷雨 下周或连续五个高温日

中国天气网讯 今起三天（24-26日）为中考日，在此期间，北京气温较高，最高气温处于34-36℃之间，今明天多雷雨，考生在防暑降温的同时也要带好雨具。下周，北京将开启“烤炉”模式，周二到周六或将连续五天出现高温天气，公众需提前预防。

昨天，北京处于高温蓝色预警中，监测显示，昨天早晨，南郊观象台最低气温为22.9℃，出现在04时36分，到了08时气温便升至27.6℃，最高气温出现在16时46分，飙升到了36.3℃，为今年夏天的高温日数再添一笔。

今天早晨，北京天空晴朗无云。

今起三天，为一年一度的中考日，总体来看，北京气温较高，今明天多雷雨，考生需提前预防。北京市气象台预计，今天白天晴转多云，西部、北部地区有分散性雷阵雨，北风二级转南风三四级，最高气温36℃；夜间多云间阴，山区有雷阵雨，最低气温25℃。明天，大部地区多云转阴有阵雨，最高气温为34℃，最低气温为24℃。

从下周天气看，炎热的天气将贯穿一整周，在此期间，白天最高气温普遍为34℃-36℃。尤其是下周二到周六，高温天气将持续出现，35℃和36℃来回交替，可能会连续出现5个高温日，公众需提前最好防暑降温准备。

气象专家提醒，夏季气温高、光照强，有利于臭氧生成，当室外臭氧浓度高时，最好减少外出和户外活动；外出时，敏感人群可以佩戴帽子、眼镜及口罩等防护产品。近期，北京天气晴热，公众应注意防暑防晒勤补水；室内使用空调也应注意适当添衣；中午前后尽量避免户外活动，以免中暑。

责任编辑：张岩