这个国家中国人最爱去 被英国人列为最危险旅游地

原标题：中国人最爱去的国家，竟被英国人列为全球最危险旅游地！

随着人们生活条件越来越好，很多人都会愿意去国外旅游度假。马上又到暑假旅游高峰期，你的旅游目的地选好了吗？

如果你选择的是泰国，那么你就要注意了：近日，英国一家保险公司将泰国评为了全球最危险的旅游地。

英国保险公司：泰国成全球最危险旅游地

6月22日，海外网援引《英国每日快报》消息称，英国恩兹利保险公司（Endsleigh）编制的全球最危险旅游地排行榜前十名近期出炉，该排行榜显示：全球最危险的旅游地是泰国。

该报道称，在2017年旅游保险索赔中，有23%是在泰国完成的，这个数字近保险索赔总额的四分之一。智利和美国并列第二，各占保险索赔总额的15%；西班牙、德国、尼泊尔和秘鲁紧跟其后，各占比8%；随后第8-10名分别是法国、巴哈马和巴西，分别占比为7%、4%和4%。

▲泰国曼谷（图片来源：摄图网）

据Endsleigh的研究显示，去年所有旅行报销中近四分之三（71%）用于海外紧急医疗费用，平均索赔花费了1319英镑（约合人民币1.13万元）。Endsleigh市场部负责人Julia Alpan表示：“泰国是度假者和背包客的热门目的地，因此将它视为世界上最危险的观光地并不奇怪。”

从该保险公司的数据来看，有近四分之一的英国游客在前往泰国旅游前会加保旅游平安险，因为他们对赴泰旅行可能发生的意外灾害、行李遗失及班机延误等心怀恐惧。而早在去年12月，世界经济论坛（WEF）也将泰国列入全球旅游最危险的20个国家之一。

那么泰国真的如此危险吗？据金十数据消息称，日前，世界卫生组织（WHO）公布的一项调查结果显示，泰国是东南亚国家中路面交通危险指数第一的国家，每10万人中就有38.1个人因路面交通事故死亡，马来西亚紧接其后。而澳大利亚外交和贸易部门也出来“站队”，称每年有约上百澳洲游客在泰国死亡，澳大利亚赴泰游的死亡率高达中国的10倍。

许多欧美网友也纷纷吐槽，称泰国在交通安全和部分旅游景点的救助都存在很大问题。在泰国，当地的交通其实并不发达，除了首都曼谷外很多地方都没有公共交通，于是游客们只能选择自租摩托车的交通方式，但是泰国的山路又弯曲，这是游客在泰频发交通事故的原因。此外，对于游客来说，泰国的盗窃、抢劫案件频发，受恐怖袭击威胁等也是泰国在安全和安保方面排名靠后的重要原因。

▲泰国曼谷（图片来源：摄图网）

据手机前瞻网消息，对此，英国外交部建议：“在国外旅行令人兴奋，但可能会涉及风险，特别是当你不熟悉目的地时。除了保持安全外，在旅行前做好研究，确保获得正确的旅行保险非常重要。你的保险公司将能够提供有关你的保单将涵盖内容和不涵盖的全部详细信息，因此请确保在出行前了解完整条款。”

中国游客赴泰旅游安全事故增加

实际上，泰国近几年凭借得天独厚的地理环境优势几乎成为全球游客的心之所向。

据环球网报道，泰国旅游部门表示，在2017年，泰国的国际游客人数上升了8.77%，达到创记录的3538万人，这相当于泰国人口的一半以上，为泰国旅游业创造了超过1.82万亿泰铢（约合3660亿元人民币）的收入；其中中国游客量占比最高，超过980万人次，同时在创收金额上也带来了超5200亿泰铢（约合1047亿元人民币）。2018年，泰国预计有3755万游客将在该国消费2.1万亿泰铢。

而随着中国人赴泰旅游人数的增加，中国游客在当地出现的各类安全事件也随之增加。据旅周刊消息，2017上半年，在泰国就有30名中国游客死亡，据不完全统计，2017年至今泰国至少发生近20起旅游安全事故，尤其以溺水、车祸高发。

▲图片来源：摄图网

据中国侨网报道，泰国《世界日报》援引《曼谷邮报》消息称，当地时间2017年11月4日，中国游客Jiang Xionyu在参加泰国芭堤雅阁兰岛海底漫步旅行项目中不幸溺亡。

当地时间3月31日，在芭堤雅旅游警察的见证下，泰国Indara Insurance和Falcon Insurance两家保险公司代表，分别向死者家属提供了100万泰铢（约20万元人民币）和20万泰铢（约4万元人民币）的赔偿，由死者的儿子Jiang Liyun及其女友代领。据悉，组织海底徒步旅行的Mermaid公司被控过失致死罪，并在案发初期便向死者家属提供了10万泰铢援助。

另据中国新闻网报道，2016年6月8日，泰国普吉岛发生两艘游船相撞事故，其中一条游船上载有两个旅游团队共计36人，是来自湖北武汉和黄石等两地的34名游客和2名旅行社领队。该事故造成分别来自武汉和黄石的2名游客身亡，另有多名游客重伤住院。

经武汉市旅游局协调，此次事故中伤亡游客的保险预赔付已超常规紧急启动，2名遇难游客国内意外险赔付分别约为20万人民币和24万人民币，旅行社责任险在划分责任后确定赔付数额。

另外，泰国保险公司赔付最高数额为每位遇难者约20万人民币。所有受伤治疗的游客医疗费用均由保险公司或旅行社先行垫付，后期在国内的治疗费将据实赔付。

▲图片来源：摄图网

金融投资报消息称，中国保险行业协会近日发布的《互联网旅游保险市场研究报告》（以下简称《报告》）显示，2017-2018年，旅游出行保险总体上呈上升趋势。其中，2018年春节期间旅游出行相关保险累计总保费1.93亿元，是2016年春节期间保费收入的150%。

据人民网报道，银保监会提醒，跟团旅游的游客一般习惯于让旅行社大包大揽保险产品。但实际上，旅行社一般购买国家旅游局强制要求投保的旅行社责任险，旅行社责任范围外的意外事故导致的游客损失不属于旅行社责任保险的保障范围。也就是说，一旦出现意外，旅行社可能只负责部分责任。所以，消费者自己还应投保境外旅游意外伤害保险。

此外，有的境外旅游险将潜水、攀岩等高风险运动造成的被保险人损失列为除外责任。在此情况下，游客须附加投保高风险运动意外伤害保险。

实际上，根据保险公司数据显示，境外理赔案例中，最常见的是因摔伤、水土不服、感冒咳嗽、肠胃不适等发生的紧急就医情况。而游客在海外的就医费用要远远高于国内，甚至可用“天价”来形容，其中尤以美、欧、日、澳为甚，医疗费用通常达到国内的10倍以上，最高超过30倍，动辄就要几十万元。

因此，为及时获得医疗救助，避免大额医疗费用支出，一份能覆盖意外、医疗等风险的境外旅游险还是很有必要的。

责任编辑：张岩