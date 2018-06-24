这个规格极高会议再次召开 新华社用超3000字报道

原标题：时隔4年，这个规格极高的会议再次召开

撰文 | 孟亚旭

4年后，中央外事工作会议再次召开。

2018年6月22日至23日，在北京，开了一个非常重要的会议——中央外事工作会议。这场会议会期2天，规格极高。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表了重要讲话。

李克强主持会议，栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山出席会议。

当天新华社的报道，就超过了3000字；《新闻联播》的头条也报道了这则消息，用时13分钟。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，我国首次中央外事工作会议是在2006年8月召开的，第二次是在2014年11月。

“外交大权在党中央”

本次会议要点不少。

其一，总结十八大以来我国外交工作的情况。

“开创性推进中国特色大国外交，经历了许多风险考验，打赢了不少大仗硬仗，办成了不少大事难事，取得了历史性成就。”

习近平强调，十八大以来“形成了新时代中国特色社会主义外交思想”，具体是“十个坚持”——

坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导

坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交

坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体

坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信

坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设

坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路

坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系

坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革

坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益

坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范

其二，部署十九大到二十大的外交工作。

“未来5年第一个百年奋斗目标要实现，第二个百年奋斗目标要开篇，其中有一系列重要时间节点和重大活动。”

习近平还提到了与大国、周边外交和发展中国家的关系，即：

大国关系要“运筹好”，“推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架”；

周边外交要“做好”，“推动周边环境更加友好、更加有利”；

与发展中国家的团结合作要“深化”，“推动形成携手共进、共同发展新局面”“广大发展中国家是我国在国际事务中的天然同盟军，要坚持正确义利观，做好同发展中国家团结合作的大文章。”

在新闻通稿中，与发展中国家的关系着墨最多。

此外，习近平还强调，“必须坚持外交大权在党中央”。要提高外事干部队伍的专业能力和综合素质。

中央政治局集体学习多次聚焦外交

自担任总书记以来，习式外交在国际社会刮起一股中国风，让我们的“朋友圈”越来越大。

据人民网报道，习近平曾笑谈《时间都去哪儿了》，他幽默地说：“每次用这么多时间出访很‘奢侈’，但很有必要。”字里行间道出只争朝夕的紧迫感。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，十八大以来，中共中央政治局集体学习，还曾多次聚焦外交，外界直陈，这是谋划，也是部署。

2013年1月28日下午，“坚定不移走和平发展道路”在中南海开讲。

习近平强调：

“我们要广泛深入宣传我国坚持走和平发展道路的战略思想，引导国际社会正确认识和对待我国的发展，中国发展绝不以牺牲别国利益为代价，我们绝不做损人利己、以邻为壑的事情，将坚定不移做和平发展的实践者、共同发展的推动者、多边贸易体制的维护者、全球经济治理的参与者。”

2015年10月，中共中央政治局又就“全球治理格局和全球治理体制”进行集体学习。

一年后的2016年9月27日，又就“二十国集团领导人峰会和全球治理体系变革”进行集体学习。

国家副主席出席

之前开的两次会议，分别是在2006年和2014年。

2006年8月21日至23日，会议在北京举行，当时胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、曾庆红、黄菊、吴官正、李长春和罗干九常委一同出席。

8年后的2014年11月28日至29日，第二次中央外事工作会议召开，那次会议规格也很高，习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山和张高丽出席。

目的是“全面分析国际形势和我国外部环境的变化，明确新形势下对外工作的指导思想、基本原则、战略目标、主要任务，努力开创对外工作新局面”。

而这次会议，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在总结讲话中指出，这次会议最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位。

一个细节是，在2014年的那次会议上，作会议总结的也是杨洁篪，当时他的身份是“国务委员”。

杨洁篪新身份，也值得说一下。

中央外事工作委员会办公室，是中央外事工作委员会的办事机构。

今年5月15日，该委员会召开了第一次会议。委员会的主任是习近平，副主任是李克强，委员是王岐山。

值得一提的是，与上次的会议相比，这次会议的参加者中，除了常委们，还有国家副主席。

宪法规定，中华人民共和国副主席协助主席工作。中华人民共和国副主席受主席的委托，可以代行主席的部分职权。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，自3月17日，王岐山当选为中华人民共和国副主席后，在中南海会见了多位国家政要。

王岐山履新一个月内，王岐山就会见了菲律宾外长卡耶塔诺，新加坡总理李显龙，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央经济部部长阮文平，尼泊尔外长贾瓦利以及印度外长斯瓦拉杰等。

今年5月，王岐山还赴俄罗斯出席第22届圣彼得堡国际经济论坛，并访问了白俄罗斯。

责任编辑：张岩