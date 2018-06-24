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中央开了一次很不寻常会议 所有驻外一把手均回国

中央开了一次很不寻常会议 所有驻外一把手均回国
2018年06月24日 08:35 新浪新闻综合
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　　原标题：关键时刻，中央开了一次很不寻常的会议

　　来源：牛弹琴

　　（一）

　　关键时刻，中央开了一次很不寻常的会议！

　　最大的不寻常，是这次会议不寻常的规格。七常委和国家副主席都出席。按照新华社报道，驻外大使、大使衔总领事等也参加会议，也就是说，中国所有的驻外一把手，这次应该都回国开会了。

　　这是近期中央开的最高规格的一次会议。

　　在当前国际风云变幻、中美贸易战争锋相对的时候，这次两天的会议，毫无疑问将对未来中国外交带来深远的影响。

　　按照新华社的报道，最高领导人在总结过去5年的外交成就时，说了这样一句很自豪的话：

我国对外工作攻坚克难、砥砺前行、波澜壮阔，开创性推进中国特色大国外交，经历了许多风险考验，打赢了不少大仗硬仗，办成了不少大事难事，取得了历史性成就。

　　关键词：大仗硬仗、大事难事、历史性成就。

　　回顾过去5年，中国外交成就确实是可圈可点，让人刮目相看。

　　大仗硬仗，应该包括南海问题。

　　菲律宾发起南海诉讼，美国日本推波助澜，法庭裁决肯定不利于中国，南海局势几乎处于战争边缘，南海问题处理不好，关系到中国的主权和国运。

　　最后，大家也看到了，南海问题突然间就转圜了，菲律宾反而成了铁哥们；美国不断派军舰来巡航挑衅，但中国种岛的成果也开始显现。

　　同样的，还有中印边境对峙。

　　去年这个时候，中印正重兵对峙，外界甚至认为，一场边境冲突即将发生。但后来，摩擦神奇地和平解决了；今年莫迪更两次来中国，中印关系真的上演了一段狐步舞。

　　这就是中国外交让人刮目相看的地方。有风险考验，但会打赢大仗硬仗，办成大事难事。

　　这是过去五年的成就，也是自信的总结。中国外交风格也确实发生了重大的变化。

　　没有一句话提到中美关系，没有一句话提到特朗普。但特朗普，你可知否？

　　（二）

　　三观不正，悲剧一生。

　　外交也是这样，所以，在这次高规格的会议上，最高领导人提出了“外交三观”：

　　正确的历史观、大局观、角色观。

　　而且说得非常形象。

　　什么是正确的历史观？

不仅看现在国际形势什么样，而且要端起历史望远镜回顾过去、总结历史规律，展望未来、把握历史前进大势。

　　要端起历史的望远镜，就是放眼长远，不能逆潮流而动。

　　什么是正确的大局观？

不仅要看到现象和细节怎么样，而且要把握本质和全局，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，避免在林林总总、纷纭多变的国际乱象中迷失方向、舍本逐末。

　　请注意，国际乱象，当前国际确实够乱的，特朗普都能跟盟友干起来了，但中国不能迷失方向，不能舍本逐末，不能抓到篮子里都是菜。

　　什么是正确角色观？

不仅要冷静分析各种国际现象，而且要把自己摆进去，在我国同世界的关系中看问题，弄清楚在世界格局演变中我国的地位和作用，科学制定我国对外方针政策。

　　把自己摆进去，看看中国到底几斤几两，要冷静，要科学制定外交方针政策。

　　最后是这样一个判断：当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。

　　请记住：

　　现在仍是中国近代以来最好的发展时期，必须牢牢抓住这个战略机遇期。

　　同时，确实是百年未有之大变局。就比如特朗普，以前的美国总统会这样吗？

　　这次会议最重要的成果是什么？

　　杨洁篪总结了：确立了领导人外交思想的指导地位。共有10个方面。这里就不一一谈了。

　　当然，会议重要，更重要的是落实。

　　最高领导人一口气提了“六要六推动”，其中一点是这样的：

要运筹好大国关系，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。

　　这次会议，中美关系显然是重点研讨课题，但新华社的报道中没有任何提及，但这句话肯定与美国有关，大致的意思，应该包括这三层：

　　第一，大国关系，肯定包括中美关系，要运筹好。

　　第二，大国关系，包括中美关系，要总体稳定。

　　第三，我们也要均衡发展，大国也不只有美国。

　　外交无小事，但外交也不是外交官的外交，地方民间都可以有所配合。

　　所以，最高领导人还特别强调了统筹：外交是国家意志的集中体现，必须坚持外交大权在党中央。

　　而且还说了这样一句话：对外工作是一个系统工程，政党、政府、人大、政协、军队、地方、民间等要强化统筹协调，各有侧重，相互配合……

　　这次会议后，各位高级外交官将回到第一线岗位。接下来的5年，中国外交将好戏连台，精彩纷呈。

　　（三）

　　最后，还有一个好消息。

　　在这次会议上，按照新华社的报道，最高领导人还说了这样一句话：

要改善驻外人员工作生活条件，为大家解决后顾之忧，把党中央关怀落到实处。

　　一句话，值千金。

　　作为曾经的一位驻外人员，深深体会到驻外的辛劳和奉献。

　　大家远离祖国，远离父母，这不仅仅是奉献自己，也是奉献自己的家庭，奉献自己的儿女，多少人父母生病，无法奉孝膝前，愧疚满怀；多少人长辈离世，来不及看最后一眼，遗憾终生……

　　党中央也看到了他们的辛劳和奉献，所以特别强调，要改善驻外人员的工作生活条件，要为大家解决后顾之忧。

　　工作生活条件要改善，后顾之忧要解决。

　　请注意，不仅仅只是说外交官，是所有驻外人员。

　　从这句话，还是恭喜一下大家吧，驻外工资应该是要涨了！

责任编辑：张岩

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